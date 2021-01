Arxiven la causa contra huit activistes acusats de participar en el boicot al cantant Matisyahu en Rototom del 2015

Així es desprèn de la resolució, consultada per Europa Press, en la qual l'Audiència estima els recursos interposats pels investigats contra l'ordre de processament dictada pel Jutjat d'Instrucció número 19 de València.

Els fets es remunten al 2015 i parteixen d'una querella que una associació va presentar contra els huit investigats per suposats delictes de coacció i amenaces i incitació a l'odi.

El tribunal, després d'analitzar els fets, no veu tals delictes. Indica que la conducta que s'imputa als investigats d'intentar evitar mitjançant opinions a través de mitjans de comunicació o xarxes socials que el cantant participara el 22 d'agost en Rototom, titlant l'artista d'amic d'Israel o amant d'Israel, o emetent insults a través de les xarxes socials o amb Hastags com #Nazizyahu, #NoPeaceMatisyuhu o #RototomConstratcZionist -l'autoria de les quals no està clarament acreditada-, manquen d'entitat per a considerar-los delicte.

Segons el parer del tribunal, aquestes manifestacions no es poden interpretar com a actes de promoció, incitació o foment de l'odi cap al cantant o sostindre que s'ha lesionat la seua dignitat.

"Com exposa el ministeri fiscal en el seu escrit d'adhesió als recursos d'apel·lació formulats, el seu contingut no té potencialitat penal per a incitar a l'odi", manté.

A més, el fiscal i alguns recurrents al·ludien en els seus escrits a una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans de juny del 2020 que feia referència a una campanya de boicot a productes importats d'Israel. Va haver-hi una condemna a activistes que després es va anul·lar per considerar-se una violació de la llibertat d'expressió.

Sobre aquest tema, el tribunal assenyala que comparteix l'opinió de les demandants sobre la consideració que "el boicot és, abans de res, una forma d'expressar opinions de protesta".

En resum, el tribunal no veu acreditat en les actuacions el possible malament que s'anuncia causar com a element constitutiu de les presumptes amenaces denunciades. A més, les presumptes pressions o boicot tampoc va resultar eficaç ni rellevant, quan l'actuació de l'artista va tindre lloc finalment.

En tot cas, afig l'Audiència, de poder considerar els fets constitutius d'alguna infracció penal, considerats fora de qualsevol intencionalitat de provocar, incitar o fomentar l'odi entre tercers respecte de l'artista, solament ho serien de naturalesa lleu, respecte dels quals alguns no està clara la seua autoria i uns altres requereixen per a la seua persecució penal de denúncia o querella prèvia de l'artista afectat o dels organitzadors del festival.

Recorda, en aquest sentit, que el delicte lleu d'amenaces apareix configurat en el Codi Penal com estrictament privat, de tal manera que la seua persecució i l'exercici de l'acció penal estan limitats exclusivament al perjudicat o ofès pel delicte, a exclusió de la intervenció del ministeri fiscal i de l'acusació popular.

"Un altre tant cal dir dels delictes de coaccions o injúries i calúmnies, respecte dels quals no consta denúncia o querella de l'ofès", postil·la.

"ES LEGITIMA EL BOICOT"

Des de Defensem els drets humans han manifestat en un comunicat que amb aquest arxiu "es legitima el boicot com a ferramenta política per a defendre el compliment del dret internacional i els drets humans i fa fracassar l'estratègia global sionista i dels seus aliats d'extrema dreta de deslegitimar el Boicot, Desinversions i Sancions (BDS).

L'associació ha lamentat que "de manera arbitrària" s'acusara huit activistes pels drets humans de diversos moviments socials de coaccions, amenaces i incitació a l'odi "iniciant un procés de repressió política que hui acaba".

"Durant més de quatre anys han intentat esgotar-nos i desactivar-nos però no solament no ho han aconseguit, sinó que ens han unit i ens han reforçat més. L'apartheid israelià i els seus grups sionistes mai coneixeran ni entendran què és la solidaritat", han lamentat.

Igualment, han remarcat que aquest procés els ha fet "més forts" en la convicció de la lluita pels drets del poble palestí i pel BDS, "i ens ha donat més energia per a seguir treballant en la denúncia del règim israelià apartheid", han postil·lat.