Juan Muñoz explica el motivo de la separación de Cruz y Raya: "Todo tiene su momento"

Tras 20 años en activo, el dúo humorístico Cruz y Raya anunciaba su separación definitiva en 2007. Parecía que la relación entre sus componentes, Juan Muñoz y José Mota, era cordial, pero Muñoz hizo saltar las dudas a comienzos de este año, cuando llamó "mala persona" a Mota. Todo quedó en un malentendido y, tras el susto, el actor ha aportado más detalles sobre la relación que mantienen.

En una entrevista con El español, el artista deja claro que su desencanto con Mota, al que tuvo que pedir disculpas por sus palabras, ha quedado atrás. Eso sí, explica por qué ambos decidieron separarse, ya que se rumoreó que la supuesta adicción a las drogas de Muñoz podría haber tenido algo que ver.

"Te voy a reconocer que fumaba muchos petas, pero nada más. Y lo dejé", cuenta el exconcursante de Tu cara me suena, que, con un arranque de humor, añade: "Encima el nombre de Cruz y Raya daba mucho juego para que yo fuese la Raya".

De esta manera, el actor catalán reconoce que su marcha del dúo cómico se produjo por motivos familiares. "Mi hijo tenía 15 años y me había perdido su infancia. La adolescencia no me la quería perder".

Muñoz decidió dejar atrás su etapa como "estrella del pop" para centrarse en sus seres queridos, ya que "tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida acomodada y tranquila". Así, decidió centrar su carrera en el ámbito teatral, lo que le permitía pasar más tiempo con su familia.

"El humor que hacíamos en esos años trae recuerdos de la infancia de la gente joven, pero a las personas mayores les chifla. Todo va cambiando. Me gusta decir que soy 'el Bisbal de los abuelos', pero ese era otro momento. El mismo José con sus especiales a día de hoy está… bueno, lo que quiero decir es que todo tiene su época, todo tiene su momento", zanja Muñoz, quien admite que, en otoño, tiene previsto presentar una nueva obra de teatro.