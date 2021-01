Cvirus.-Cornax avisa de que "habrá otra ola de hoteles que cierre": "Estamos con respiración asistida"

A preguntas de los periodistas, tras mantener una reunión con el gobierno local, Cornax ha señalado que los hoteles "no tienen sentido" si no hay movilidad. Explica que, cuando se limitó la movilidad a nivel autonómico, se planteó como "el único modo de subsistencia el desplazamiento a corta y media distancia" pero, "cuando se limita a nivel provincial, nos quedamos sin clientes objetivo". "No es que tengamos oportunidad con el turismo local, es que no tenemos alternativa", advierte.

Por ello, indica que se está planteando "otra ola de hoteles que cierren", avisando hay "muchas familias con su patrimonio de generaciones" invertidos en estos establecimientos que "ven esfumarse el trabajo" ante la imposibilidad de mantener los gastos actuales sin clientes prácticamente.

"Por hacer un símil, estaríamos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un respirador que se llama Instituto de Crédito Oficial (ICO) y expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Si quitas esos dos pilares, habrá un cierre masivo. Estamos con respiración asistida, en una situación totalmente artificial", lamenta.

Cornax recuerda que hay un 40 por ciento de hoteles abiertos, pero las ocupaciones llegan "escasamente al diez por ciento". "La poca clientela que hay es de negocio, los que viajan a Sevilla por razones profesionales, pero que cuando llegan los fines de semana y los periodos vacacionales vuelven a su casa", incide.