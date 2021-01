Cvirus.- Sanitat reforça el rastreig de contactes amb 100 tècnics documentalistes que operaran des de la Fe

Aquests reforços començaran a treballar dijous que ve i al principi estan contractats inicialment fins al 31 de maig, encara que el seu treball es podria estendre més enllà d'aquesta data en funció de l'evolució de la pandèmia, segons les mateixes fonts.

Aquests professionals que s'incorporen a les tasques de rastreig per a coadjuvar a tallar les cadenes de transmissió del coronavirus estan rebent, de la mà de tècnics de Salut Pública, formació sobre qüestions tècnic-científiques del virus SARS-CoV-2; ferramentes recomanades per l'Organització Mundial de la Salut per a establir el rastreig de contactes i quarantenes; tècniques de seguiment i casos pràctics.

A més, els nous rastrejadors compten amb els recursos tecnològics necessaris per a dur a terme el seu treball des de la Fe. En concret, s'han habilitat per a ells en les sales de formació d'aquest hospital llocs informàtics dotats amb terminals telefònics. A més, s'ha resolt que desenvolupen el seu treball en dos torns diferenciats per a garantir que mantenen entre ells la distància mínima de dos metres.

Sanitat ha estat contractant especialistes en rastreig de casos des de l'inici de la pandèmia i, fins al moment, la Comunitat Valenciana comptava amb 1.837 professionals d'Atenció Primària i Salut Pública dedicats al rastreig de contactes. A aquesta quantitat cal sumar els 300 rastrejadors militars de l'Exèrcit de Terra que operen en el territori valencià.

Sobre aquest tema, la consellera Ana Barceló ha destacat que "el rastreig de contactes exerceix un paper fonamental per a la detecció precoç dels nous casos de coronavirus". De fet, contínua Barceló, "des del principi hem apostat per aquesta ferramenta que ens ha permès el control dels brots i l'expansió del virus".

Els professionals s'encarreguen de realitzar un llistat dels contactes estrets dels casos confirmats de coronavirus, que són incorporats en la història clínica electrònica del pacient. Es consideren contactes estrets les persones amb les quals han conviscut o amb les quals han mantingut un contacte de 15 minuts a una distància inferior de dos metres sense la protecció adequada.

Aquesta informació es trasllada de forma automàtica als equips dels Centres de Salut Pública, que acaben de caracteritzar tots els contactes dels casos.