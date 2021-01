FVET s'incorpora al Comité Executiu de la CEV per a donar més visibilitat a les reivindicacions dels transportistes

Es tracta d'un "pas endavant" de la patronal del transport per a aconseguir major visibilitat i representació en l'Associació d'empresaris "i, d'aquesta manera, que els interessos i necessitats del sector i els transportistes professionals siga tinguda en compte d'una manera més activa", explica l'organització empresarial en un comunicat.

"La incorporació d'FVET al Comité Executiu de la CEV suposa reforçar el nostre nivell de representativitat i la nostra capacitat d'interlocució per a plantejar i incorporar a l'agenda de la patronal autonòmica els assumptes específics d'interés per al transport de mercaderies per carretera valencià" explica Carlos Prades, president de FVET.

D'aquesta manera, FVET podrà participar de manera més directa i freqüent en la presa de decisions de la CEV per a orientar les seues iniciatives en les matèries que constitueixen els seus principals objectius (relacions i gestions amb les Administracions, activitat representativa i institucional, posició empresarial davant els principals assumptes d'interés econòmic i social).

"És una oportunitat perquè des de la CEV es tinguen en compte amb major intensitat les necessitats del nostre sector", conclou Prades.