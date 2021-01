Company pide "acelerar la campaña de vacunación en Baleares para salvar la temporada"

Según ha informado Company este lunes en una entrevista concedida al programa 'Al Dia' de IB3 Radio, recogida por Europa Press, "es necesario que se acelere la vacunación porque en Baleares tiene una situación económica y sanitaria muy particular y su economía depende de que pueda haber campaña turística a partir de junio".

Por este motivo, ha explicado que "Armengol debería haber sido más reivindicativa ante el Gobierno central para que envíe más vacunas a Baleares y lamentablemente, una vez más, no lo ha sido, demostrando su poco peso ante Madrid".

En la misma línea, ha apuntado que "en Baleares se ha iniciado mal la campaña de vacunación. Se ha empezado siendo de los peores de España y se sigue estando por debajo de la media a pesar de las condiciones especiales del archipiélago".

EL PRESIDENTE DEL PP BALEAR AFIRMA "TENER TENDIDA LA MANO A ARMENGOL"

Por otra parte, el 'popular' ha recordado que "desde el principio de la pandemia esta formación le ha extendido la mano a la presidenta del Govern para ayudar a salir de esta situación, pero Armengol ha demostrado nula receptividad a las medidas propuestas por el PP".

"Hace 15 días que el PP pide la comparecencia de Armengol en el Parlament balear porque es aquí donde debe explicar la gestión de la pandemia y rendir cuentas con luz y taquígrafos", ha dicho el líder del PP de Baleares, quien ha añadido que "a pesar de la complicada situación económica y social de las Islas y los retrasos en la campaña de vacunación, se sigue sin saber cuándo comparecerá lapresidenta".

Asimismo, Company ha vuelto a reclamar diálogo y consenso en la adopción de medidas para luchar contra la pandemia y ha señalado que "consensuar no es llamar a la oposición un día antes para explicar lo que se anunciará al día siguiente, que es la práctica habitual del Govern Armengol. Desde el PP siempre se ha estado dispuesto a ayudar y se sigue dispuesto a ayudar, pero no se puede ser cómplices de un plan de reactivación, vacío de contenido, que no incluye medidas efectivas para salvar el tejido productivo de Baleares".

AYUDAS "INSUFICIENTES" A AUTÓNOMOS, EMPRESARIOS Y FAMILIAS

Además, el presidente del PP de Baleares ha apuntado que "las ayudas del Govern a los sectores más afectados por la pandemia llegan tarde y son insuficientes".

"En abril se presentó un plan de rescate de autónomos y pymes, con ayudas directas y una visión a dos años vista para salvar el tejido productivo. Lamentablemente, el Ejecutivo autonómico ha optado por no tener en cuenta las propuestas del principal partido de la oposición", ha aseverado al respecto.

CRIBADOS MASIVOS EN LOS MUNICIPIOS

Finalmente, el líder 'popular' ha lamentado que la presidenta Armengol "cuestionara los cribados masivos en el Parlament y días después se hiciera fotos visitando estos cribados".

"Es necesario pasar por delante virus con medidas preventivas y por ello, desde el PP se sigue reclamando que se lleven a cabo cribados masivos en los distintos municipios de Baleares", ha concluido.