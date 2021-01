El PP pide el documento que avale que esta semana puede llegar la estabilización porque "no tiene pinta" de ocurrir

Así, la 'popular' ha advertido de que "el virus está campando en la región a sus anchas", así como de que "la evolución de los datos a peor lo acreditan y lo avalan", y ha considerado que con los datos "oficiales" facilitados por el Ministerio de Sanidad de incidencia a 7 y a 14 días en Extremadura "no tiene pinta" de que vaya a ocurrir esa "estabilización" a corto plazo que prevé Vergeles.

"¿Que se está aplanando la curva? Eso lo dice Vergeles y en base a qué documento? ¿El comité científico que es su consejería, sus altos cargos multiplicados? Porque el ministerio no dice eso... El último informe del ministerio dice que la incidencia acumulada a 14 días está absolutamente desbordada, con 1.220 frente a 575 de media nacional... y a 7 días 725 frente a 337...", ha espetado la 'popular'.

Al respecto, ha añadido que "si multiplicas la incidencia acumulada, la última del ministerio porque el ministerio no trabaja el fin de semana en la actualización de los datos... 725 multiplicados por dos son 1.450 de incidencia acumulada lo que nos está diciendo la de siete días a 14", ha incidido Teniente, quien ha señalado que "no tiene la pinta de que se vaya a aplanar la curva con los datos del ministerio... No, los datos del ministerio dan la sensación de que la incidencia acumulada va a seguir subiendo".

En este sentido, ha preguntado si "es estabilizar la situación tener ayer un 13 por ciento de ingresos hospitalarios más y un 14 por ciento más de ingresos en las UCI", que es lo que indican los "datos oficiales".

"Si Vergeles tiene otros datos mejores, que los dé. Y si tiene un plan para garantizar la asistencia a las aulas que sea segura que lo ponga encima de la mesa. Nosotros no tenemos ningún dato que permita decir lo contrario... A ciegas no vamos a decir se tiene que decir o no se tiene que volver, porque estamos a ciegas absolutamente".

VARA "DESAPARECIDO"

Asimismo, sobre la vuelta presencial a las aulas por parte de los alumnos de Secundaria y Bachillerato, Cristina Teniente ha dudado de esta posibilidad porque "como se miente tanto (por parte de la Junta)" su partido no está "en condiciones" de saber si existen o no las condiciones de seguridad para dicho regreso presencial.una vuelta a las aulas... segura no, sin test no", ha dicho.

"En esta situación vamos a remolque de los acontecimientos, el gobierno va a remolque de los acontecimientos", ha espetado sobre la gestión general de la pandemia Cristina Teniente, quien ha afirmado que los extremeños están "huérfanos de gobierno" (en alusión a la Junta), y ha reprochado que el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, está "perdido, desaparecido, autoconfinado, sin agenda" y "no sabe qué es lo que va a hacer".

"Cuando ha salido en esa agenda en blanco ha sido para hacer el ridículo a nivel nacional con declaraciones negacionistas que son una absoluta irresponsabilidad en un momento como éste, donde matan la esperanza que la queda a la gente, sobre todo a los mayores", ha añadido.

Con ello, la 'popular' se ha preguntado "¿qué tiene que pasar en Extremadura para que la actitud sea otra, para que las responsabilidad sea otra, para que el empuje, la acción sea otra, y para que saquemos del letargo a este gobierno y sobre todo a su presidente?".

Ha recordado en este sentido que la región acumula 160 fallecidos por Covid-19 desde el pasado 1 de enero y que la mortalidad en Extremadura por 100.000 habitantes es "cinco veces casi mayor a la media" nacional; y ha pedido que "no cuenten cuentos de que se notifican más contagios porque se hacen más test".

"Esto no se salva con un relato falso, edulcorado, maquillado, despistando a la gente", ha espetado Teniente, quien ha defendido que "claro que hay que hacer test masivos" como según ha recordado viene reclamando "desde el mes de marzo" el PP.

ACLARACIONES SOBRE EL AUTOCONFINAMIENTO

"Todos los datos son malos", ha espetado Teniente, quien ha lamentado que no se ve "un hilo de esperanza" en la evolución de la Covid-19 en Extremadura, y ha pedido que la Junta aclare lo que quiere decir cuando pide a los ciudadanos que se autoconfinen, ya que "eso es echar la responsabilidad" a otros.

"Se pueden cometer errores en una situación como ésta desbordada, lo que es absolutamente imperdonable es tener la cobardía de esconderse y de no tomar medidas y dejar las decisiones en manos de los demás, volviendo a señalar a los ciudadanos... Después de semanas abroncando a los ciudadanos ahora les dicen autoconfínense o un cierto autoconfinamiento...", ha resaltado.

Se ha preguntado, así, si la Junta quiere que "cada uno haga su plan de confinamiento", algo que a su juicio "no tiene rigor" ni es un "planteamiento empírico" sino "una ocurrencia más".

"Esto no se entiende", ha señalado la 'popular', quien ha afirmado que la Junta es la que "tiene que tomar las decisiones" sin estar "diciendo una cosa y la contraria" porque "están en juego vidas".

VACUNACIONES

Por otra parte, tras recordar que ayer se cumplió el plazo de la primera fase de vacunación en las residencias, ha lamentado que la oposición no tiene "datos" sobre el número de vacunas administradas ni sobre el plan de vacunación que se está siguiendo.

En este sentido, ha advertido también de que la "incompetencia, retraso e incapacidad" de la Junta está teniendo "consecuencias directas" en el ritmo de vacunación en Extremadura, cuando se trata de la región "con la mayor incidencia, con mayor mortalidad, con personas más vulnerable" y la región "más castigada por la pandemia".

Asimismo, ha pedido al presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, que reaccione y le diga a Sánchez "lo que le tiene que decir si quiere salvar vidas" en Extremadura. "¿La cobardía, la sumisión, el tener miedo a Sánchez lo tenemos que pagar los extremeños?", ha preguntado.

INICIATIVAS

Finalmente, Cristina Teniente ha anunciado que el PP registrará en la Asamblea una serie de peticiones para conocer el comité de expertos que toma "todas las decisiones" en Extremadura, ya que hasta ahora la respuesta obtenida es que "el comité de expertos es el organigrama de la consejería", algo que "es decir que no se tiene comité de expertos".

Preguntará también por el plan de vacunación, sus fechas, plazos, compromisos y capacidades, así como el informe del "retraso" en el plan de vacunación porque "como tenemos dudas en las vacunas no vamos a vacunar porque vamos a ver si hay daños colaterales antes".