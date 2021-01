De Milena Smit a Belén cuesta: Los mejores y peores 'looks' de la alfombra roja de los premios Forqué 2021

El pasado sábado, se entregaron en Madrid los premios Forqué 2021, dando comienzo a la primera alfombra roja del año. En esta ocasión, la celebración fue más reducida que las galas anteriores, primando la distancia de seguridad y las medidas sanitarias por la Covid-19.

La situación actual no frenó a los artistas y personas reconocidas a llevar sus mejores galas, algunos con más acierto que otros, siendo el negro el color predominante, algo típico en las ceremonias españolas.

Este año los premios Forqué rindieron tributo a los “héroes anónimos” durante la pandemia, entregando los premios representantes de los trabajadores de la sanidad, supermecados, cuerpos de seguridad o los transportistas junto a los actores.

Los mejores 'looks' de la noche

La periodista Elena Sánchez en los premios Forqué 2021. GTRES

Una de las mejores vestidas fue Elena Sánchez. La periodista eligió para la ocasión un vestido de inspiración griega en negro firmado por Miguel Marinero. La abertura de la falda al más puro estilo Angelina Jolie dejaba a la vista las sandalias de Jimmy Choo y la pulsera brazalete dorada acababa dando el toque de gracia a un look de 10.

La actriz Vicky Luengo en los premios Forqué 2021. GTRES

Son muchas las ocasiones en las que Vicky Luengo ha mostrado su amor y gusto por la moda, sin ser los premios Forqué una excepción. La actriz lució un vestido midi negro con tirantes joya, cruzados en la espalda al aire. La longuitud perfecta de la falda dejaba ver las sandalias de Jimmy Choo que combinaban a la perfección. Un gran acierto de su estilista Freddy Alonso.

La actriz Nerea Barros en la alfombra roja de los premios Forqué 2021. GTRES

Nerea Barros cambio los vestidos por un traje sastre de corte masculino de la marca española Mans Concept que combina con una camisa de plumeti de cuello subido. Complementando al look ideado por los estilistas José Juan Rodríguez y Paco Casado, la actriz lució unos salones plateados y joyas de Bulgari.

Milena Smit en la alfombra roja de los premios Forqué 2021. GTRES

Milena Smit es una de las actrices españolas con un gran estilo único y una marcada personalidad que se acaba reflejando en su vestuario. La protagonista de No matarás apareció en la alfombra roja de los Forqué con un look que dejaba claro que los centennial están aquí para revolucionar el panorama actual de la moda, no dejando a nadie indiferente.

La actriz lució un espectacular abrigo negro con bordados en verde y rosa de Paco Rabanneque combinó con unas botas con plataforma de vértigo firmadas por Art Alternative Shoes, un estilo que está en plena tendencia.

La actriz Susana Abaitua en los premios Forqué. GTRES

Susana Abaitua nos presentó un look espectacular formado por un vestido largo drapeado de color marrón con hombreras, escote cerrado, manga larga, cintura ceñida y falda con abertura diseñado por Elisabetta Franchi junto a unas sandalias joya de Jimmy Choo. El maquillaje en tonos rojizos hizo destacar más si cabe su mirada y elevar todo el conjunto.

La actriz Teresa Riott en los premios Forqué. GTRES

Teresa Riott fue una de las más elegantes con un vestido sencillo negro de Giovanni Bedin que cedía el protagonismo al maxicollar de perlas de Isabel Guarch.

La actriz Belen Cuesta en la alfombra roja de los premios Forqué. GTRES

Belén Cuesta se coló entre las mejores vestidas con un original traje de Loewe, de cuya americana se adornaba con una lazada de la que caía una cascada de flecos multicolores.

Los 'looks' menos acertados de los Forqué

La política Andrea Levy en la alfombra roja de los Forqué. GTRES

Aunque Andrea Levy destaca en muchos actos por su vestuario, en esta ocasión ha patinado con los volúmenes en la alfombra roja de los premios Forqué. El vestido de diseño asimétrico en rojo y rosa de Redondo Brand sería perfecto si no fuera por las mangas extremadamente abullonadas junto a una falda demasiado estrecha que terminan descompensando el look de la política.

La actriz Natalia de Molina en los premios Forqué. GTRES

Natalia de Molina no terminó de acertar con el look escogido para la noche. Para analizarlo es necesario ir por partes: el vestido de Sportmax con escote asimétrico drapeado dejaba la falda desflecada, y aunque el corsé crudo hacía un bonito contraste, la tira naranja neón que le cruza acaba por dejarnos un poco descolocados.

La actriz Elena Furiase en la alfombra roja de los Forqué. GTRES

Elena Furiase escogió para la ocasión un vestido de estilo retro de Longchamp con un estampado muy poco favorecedor que suma años a la actriz de El internado. El look lo completó con unos salones de Jimmy Choo.

La guionista Isabel Peña en la alfombra roja de los Forqué. GTRES

Isabel Peña fue de las menos acertadas de la noche con un estilo demasiado casual para el evento. La guionista se decantó por una blusa en color maquillaje que combinó con unos pantalones traje de color negro, al igual que las bailarinas.

La actriz Ana Fernández en los premios Forqué. GTRES

Ana Fernández fue una de las pocas que le puso algo de color a la noche, sin embargo, el vestido de Adriana Iglesias con escote palabra de honor y estampado botánico no acaba de convencer por las líneas en un color un poco más oscuro que lo atraviesan. Para acompañarlo, la actriz optó por joyas de Chaumet y sandalias de Jimmy Choo.