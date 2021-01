El Parlamento foral rechaza una declaración de Navarra Suma de apoyo a la educación diferenciada y contra la ley Celaá

En concreto, la declaración consideraba "fundamental que se respete el derecho constitucional de las familias navarras a elegir la educación que quieran para sus hijos e hijas" y manifestaba la "oposición a la ley Celaá y al borrador de Decreto Foral de admisión en los centros educativos porque es una amenaza a la libre elección de centro por parte de las familias navarras y porque limita las posibilidades de conciliación para muchas de ellas".

Asimismo, el texto proponía que el Parlamento de Navarra manifestara que "la educación diferenciada constituye una opción pedagógica más, igual de válida que la opción coeducativa, que debe ser financiada a través de conciertos para respetar el derecho de las madres y padres que optan por la misma a elegir la educación de sus hijos e hijas".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que la educación diferenciada ha sido un modelo de "éxito absoluto que está ahí para que aquellos padres y madres que quieran lo puedan elegir". "Ha sido siempre concertado y debe seguir siendo concertado, porque así lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2018", ha señalado, subrayando además que este modelo "cumple exactamente igual que cualquier otro modelo y cualquier ataque contra él es un ataque a la libertad de los padres que Navarra Suma no va a permitir".

Carlos Pérez-Nievas ha dicho que "no hay libertad si no hay capacidad de elección en condiciones de igualdad" y ha animado a las familias a matricular a sus hijos en los centros de educación diferenciada si así lo deseen, asegurando que serán concertados en cumplimiento de la sentencia del Constitucional de 2018. "La ley Celaá es un ataque a la libertad y tendrá que resolverse parte de ella en los tribunales", ha apuntado.

Además, ha criticado que el consejero navarro de Educación, Carlos Gimeno, "aprovechando esa ley, está trasladando a las familias nuevas incertidumbres, más miedo, nuevas inseguridades y creando un clima insoportable para las familias" con el decreto de admisión en centros escolares, en el que se reduciría por ejemplo la puntuación actualmente existente si se tienen hermanos en un centro.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que Navarra Suma "sigue insistiendo en mentir sobre la ley Celaá, nadie vulnera el derecho constitucional de las familias navarras a elegir el centro", y ha asegurado que la ley "ha sido aprobada, por mucho que les pese a algunos, por una mayoría amplia del Congreso, por tanto, de la sociedad española, después de mucho tiempo en el que el PP sistemáticamente había bloqueado cualquier iniciativa de modificación de la ley educativa".

En todo caso, Alzórriz ha confirmado que el PSN está "en contra de la segregación por sexos y abogamos por la distribución del alumnado por todo el sistema de educación, cuestiones que quieren evitar Navarra Suma y el PP, porque Navarra Suma no deja de hacer seguidismo de las políticas educativas del PP para buscar confrontación". "La hoja de ruta del Partido Socialista es ampliar derechos y libertades allí donde se puede, y en eso estamos", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha valorado que la iniciativa de Navarra Suma no haya prosperado y ha puesto como contrapunto una moción que ha registrado Geroa Bai para proponer una campaña de información y sensibilización para que la población inmigrante se sume tanto al modelo D como al A, señalando que esta es una medida que "trabaja en positivo".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha esperado que el Gobierno de Navarra "asuma la filosofía de la LOMLOE en relación a los centros que segregan por sexo" y ha considerado que la educación diferenciada es "un modelo discriminatorio que no encaja con las políticas públicas de igualdad que hemos ido aprobando en los últimos años". "Navarra Suma se ha vuelto a quedar solo", ha destacado.

También en contra de la declaración, el portavoz de Podemos, Mikel Buil ha señalado que "hay una serie de bulos y de mentiras en torno a esta ley, como que el castellano desaparece o que la educación especial cierra", algo que ha negado, y ha añadido que "la religión se seguirá pudiendo estudiar, otra cosa es que no sea evaluable, y la escuela concertada sigue existiendo".

En cuanto al nuevo decreto de admisión del Gobierno de Navarra, Mikel Buil ha afirmado que "hay un objetivo social de fondo, que es repartir mejor al alumnado en función también de su situación socioeconómica" y ha argumentado que "en los colegios públicos se da una mayor concentración de alumnos con dificultades". "Creemos que es un efecto perverso de un sistema dual que consolida dos clases sociales que van perpetuando su desigualdad", ha dicho, para explicar que esta semana se reunirá con el consejero de Educación para conocer los pormenores del decreto, pero "todo lo que sea favorecer la integración nos va a parecer bien".

Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha criticado que Navarra Suma "insiste en mantener la financiación a los centros privados que segregan por razón de sexo e insiste en primar la escolarización en cualquier centro que cada familia considere". De Simón se ha mostrado "totalmente en contra" de esta postura. "La educación diferenciada no debe subvencionarse con fondos públicos y no debería haberse subvencionado nunca con fondos públicos", ha dicho, para defender "un modelo de escuela que se basa en principios de inclusión e igualdad de oportunidades". "Eso no quiere decir que las familias no opten por este tipo de educación -diferenciada-, pero será su responsabilidad y se la tendrán que pagar. No van a contar nunca jamás con el apoyo de I-E", ha indicado.