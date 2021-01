El Melillero declara este lunes ante el juez mientras sus dos víctimas siguen graves por las quemaduras de ácido

El Melillero, detenido por el ataque con ácido a su exnovia y a una amiga de esta en Cártama, Málaga,comparecerá ante el juez durante este lunes. De momento, el hombre niega los cargos, mientras que sus dos víctimas continúan en el hospital muy graves.

La detención del presunto responsable se produjo el pasado viernes, tras varios días de búsqueda y captura por parte de las fuerzas de seguridad, en un operativo en el que participó incluso un helicóptero.

La Guardia Civil habría agotado este lunes el plazo máximo legal de 72 horas que las autoridades tienen antes de poner a un detenido a disposición judicial. Durante la investigación, los agentes han detenido a cinco personas del entorno familiar y del grupo de delincuentes al que pertenecía el presunto atacante que hirió de gravedad a dos mujeres al arrojarles ácido en Cártama, Málaga.

En su primera declaración a los agentes, El Melillero ha asegurado que no fue él quien quemó con ácido a las dos chicas. "No fui yo, lo hicieron dos amigos míos. Sí se lo encargué, pero yo les dije que quemaran el coche, no que hicieran daño a Sandra y a su amiga Cristina. Yo la quiero, como iba a hacer algo así".

Graves en el hospital

Mientras tanto, las dos víctimas siguen ingresadas, una de ellas muy grave y la otra estable dentro de la gravedad, según han informado a Europa Press fuentes sanitarias.

La joven que fue trasladada hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla continúa ingresada en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se está a la espera de evolución. Tras ser valorada en la Unidad de Grandes Quemados, el porcentaje de quemaduras es del 45 por ciento.

La otra mujer, trasladada hasta el Hospital Regional de Málaga, sigue ingresada estable dentro de la gravedad en la Unidad de Quemados y también a la espera de evolución del tratamiento de las lesiones. Así, la joven tiene un 20 por ciento de superficie quemada en la cara y en las piernas.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las 14.00 horas del pasado martes 12 de enero. Al parecer las chicas de unos 26 años estaban en el interior de un vehículo cuando se les acercó otro coche, en el que iba el presunto autor de los hechos, y les roció con un bote con ácido.

Ambas son amigas e iban en el coche en el momento de los hechos. La exnovia del joven, que era quien conducía el vehículo en el que iban las chicas, fue trasladada en helicóptero hasta Sevilla ante la gravedad de las heridas, mientras la otra joven fue derivada al Hospital Regional de Málaga.