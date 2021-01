Buj dice que transcurre sin incidentes el primer fin de semana de confinamiento perimetral de Teruel

"En general, los turolenses están cumpliendo y también los que no son turolenses, que no están entrando a la ciudad, si no hace falta", ha detallado la alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha añadido que tanto el dispositivo de la Policía Local, como el de Policía Nacional se ha puesto en marcha "con total normalidad" y las condiciones meteorológicas de los últimos días "nos está ayudando a cumplir ese confinamiento" al obligar a una menor movilidad.

La alcaldesa ha aclarado que desde la ciudad se puede llegar a cualquier barrio rural "y de esos barrios rurales entrar a Teruel" y ha precisado que los controles se han ubicado en lugares "muy visibles" con el propósito de informar y lograr la "concienciación" de la población y "no tanto sancionar", para esgrimir al respecto que al que incumple "hay que convencerle de que cumpla".

"Son controles informativos y disuasorios", ha agregado. También ha deseado que todas estas medidas "tengan después una buena repercusión en esos datos", con la bajada de contagios de la COVID-19 "que tan preocupantes son en estos momentos en toda España".

Asimismo, ha agradecido a los ciudadanos y a los profesionales "que se han visto con nuevas limitaciones, el acatamiento total que se ha hecho".