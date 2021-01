La alcaldesa gijonesa, a favor de sanciones "ejemplarizantes" por la supuesta fiesta con jugadores del Sporting

Así de rotunda ha sido respecto a la investigación de la supuesta fiesta en la que participaron jugadores del Sporting en el restaurante Bellavista de Gijón, en la que se les acusaba de no cumplir las normas 'antiCOVID', una vez que Delegación de Gobierno en Asturias haya pasado el expediente a la Consejería de Salud del Principado para la imposición de sanciones.

González, en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a las obras de construcción del pozo de Hermanos Castro, coincide con la delegada de Gobierno, Delia Losa, en que si se comprueban las acusaciones, las sanciones deberían ser "ejemplarizantes".

"Me parece estupendo", ha insistido la regidora gijonesa, quien ha apelado a la corresponsabilidad de instituciones y ciudadanos en la lucha para frenar la pandemia de la COVOD-19.

Es por ello, que ha opinado que si alguna de las partes no lo está cumpliendo -el protocolo de medidas 'antiCOVID'-, hay que sancionar.

Ha apuntado que no tiene acceso al expediente de Delegación de Gobierno, pero sí a "cierta información", ha precisado. Ha indicado, rememorando palabras de la delegada de Gobierno, que se va a actuar "con todo rigor".

González ha incidido en que estamos hablando de la protección de la vida de las personas. Ha recordado, en este caso, que la COVID-19 no solo afecta a personas mayores y de hecho muere también población joven por esta enfermedad.

Asimismo, ha animado a ser conscientes de que no se puede vulnerar las medidas de seguridad "por mera frivolidad". "No deberíamos vulnerarlas nunca, pero por frivolidad, por estar de juerga, no", ha remarcado.