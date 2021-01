PSOE y Adelante de San Juan retan a Vox a "presentar pruebas y demostrar" las acusaciones de la moneda Ossetana

En un comunicado recogido por Europa Press, ambos grupos unidos por un acuerdo programático firmado al comienzo del actual mandato, gracias al cual la coalición de izquierdas facilitó la reelección del socialista Fernando Zamora tras perder el PSOE la mayoría absoluta, señalan el contenido de la denuncia promovida por Vox respecto al informe firmado por los habilitados nacionales del Ayuntamiento sobre el mencionado convenio de gestión de la moneda social 'Ossetana'.

En concreto, Vox sostiene en su denuncia que "el programa de la moneda social 'Ossetana' no está reglado" y está basado en un reconocimiento de obligaciones o ejecución del gasto que "puede conllevar ilícitos penales", asegurando que con cargo a este programa figuran supuestamente "muchos gastos que no se corresponden con la finalidad de la moneda 'Ossetana', correspondiendo a gastos en bares y verbenas celebradas en el pueblo", así como compras "que no se corresponden con alimentos de primera necesidad".

Frente a ello, los grupos municipales del PSOE y de Adelante avisan de la "estrategia de acoso de Vox con el objetivo de destrozar el sistema de servicios sociales poniendo en tela de juicio las ayudas" a los desfavorecidos. A tal efecto, avisan de que Vox está "impidiendo el normal desarrollo de programas como el de la moneda social 'Ossetana', que ha permitido paliar situaciones complicadas de más de 700 familias".

Dicho programa, según el PSOE y Adelante, "está quedando paralizado por la actitud de la derecha y la ultraderecha", por lo que reclaman a Vox que "presente pruebas y demuestre que son ciertos los indicios de los que habla de que el gasto de la ayuda ha sido distinto al que estaba destinado".

RETO AL CONCEJAL DE VOX

Así, exponen que el concejal de Vox en San Juan, Manuel Pérez Paniagua, "debe demostrar que esos indicios de los que habla su partido son ciertos o, de lo contrario, abandonar su acta". A colación, avisan de que Pérez Paniagua "va diciendo que ya no pertenece" a Vox, tras haber renunciado el pasado mes de octubre como coordinador local del partido.

Según explicaba entonces el concejal sanjuanero de Vox a Europa Press, su renuncia a dicho cargo orgánico derivaba de que había intentado promover una candidatura alternativa a la "oficialista" en las elecciones primarias de Vox Sevilla, sin que tal candidatura llegase a ser proclamada, lo que "no genera una comodidad interna" a la hora de las relaciones con la dirección provincial.

En cualquier caso, los grupos municipales del PSOE y Adelante han alertado de que Vox intenta "provocar una ruptura de la convivencia en San Juan, polarizando opiniones y enfrentando a la ciudadanía".