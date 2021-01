El increíble (y nada barato) regalo de las Kardashian a los trabajadores de su 'reality'

Han sido 20 temporadas junto a ellas. Veinte temporadas en las que millones de espectadores se metían dentro de la casa de la familia más influencer del mundo. Pero, por supuesto, detrás de todo ese reality que ha sido Keeping Up With The Kardashians había un equipo de trabajo asombroso.

Maquillaje, montaje, vestuario, cámaras... que han visto cómo recientemente grababan las últimas escenas del que ha sido uno de los programas más populares en el que han trabajado. Y tanto Kim Kardashian como sus hermanas y su madre han querido tener un detalle con todos ellos y ellas.

El Klan, como se conoce a la familia, decidió que tan especial ocasión requería un regalo a la altura y Kris Jenner junto a sus tres hijas mayores y protagonistas (amén de Kimberly, Khloé y Kourtney) aparecieron en el set habiendo desembolsado alrededor de 300.000 dólares en total.

El presente que se les había ocurrido para cada una de las 30 personas presentes en sus vidas cada día, varios meses al año, durante más de una década -14 años exactamente-, entre operadores de cámara, asistentes de producción y técnicos, ha sido un reloj de la marca Rolex valorado en 10.000 dólares (unos 8.300 euros).

Las celebrities pronunciaron varios discursos que emocionaron a los allí presentes por el tiempo que han pasado juntos y las amistades que han labrado, así como les desearon lo mejor en sus futuros profesionales y personales, así como jugaron a que dijesen su momento favorito, ante lo cual el consenso fue que si habían estado trabajando tanto tiempo con ellas era porque disfrutaban genuinamente de sus peleas, sus anécdotas, sus ocurrencias y sus diatribas.

Rob Kardashian, nueva empresa

Por su parte, el hermano (voluntariamente) menos mediático de la familia, Rob Kardashian, sigue con su faceta de emprendedor y si bien continúa su trabajo como diseñador de calcetines para su compañía Arthur George, ahora también ha decidido que es en el negocio gastronómico donde tiene un mercado por explotar.

Hace pocos meses (en noviembre), y con ayuda de su madre Kris Jenner, sacó a la venta Grandeza Hot Sauce, una salsa picante, sin gluten y vegana, plan al que ahora ha sumado Exotic Pop, un refresco de crema de vainilla que ya ha empezado a promocionar -aunque aún no ha desvelado cuándo o dónde saldrá a la venta-.