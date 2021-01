Cvirus.- El PP acusa el Consell de sotmetre els alcaldes a una "vergonyosa apagada informativa" en les dades

Mompó ha assenyalat en un comunicat que el país "està vivint la tercera onada de la pandèmia de coronavirus i dona la sensació que hi ha qui no ha après res" i ha criticat que "no s'entén que no hi haja una perfecta coordinació entre administracions".

En aquesta línia, ha lamentat que el Govern i la Generalitat "hagen centrifugat les seues responsabilitats en la gestió de la crisi sanitària i la deriven cap als ens locals amb els quals no tenen lleialtat a l'hora de compartir informació que resulta vital".

"Els alcaldes han hagut de bregar tots els dies amb competències impròpies, falta de recursos econòmics i humans per a fer front a la pandèmia, desproveïment de material de protecció, i absència o dades irreals sobre la situació de casos de covid-19 en els seus municipis", ha retret Mompó, per a qui els partits d'esquerra "es mouen bé en el terreny de la demagògia i molt mal en el de la gestió".