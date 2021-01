Kelly Clarkson, de 'American Idol', paga una deuda con Jennifer Love Hewitt veinte años después de ser maltratada

Kelly Clarkson fue la ganadora de la primera edición de American Idol (en 2002), el concurso de talentos de EE UU que en España ha emitido su versión infantil, Idol Kids (Telecinco).

Ya por entonces Clarkson, que ahora tiene su propio programa de entrevistas en televisión, además de haber triunfado en el mundo de la música (ha vendido más de 25 millones de álbumes y 45 millones de sencillos y tiene tres premios Grammy, además de varios American Music Awards y MTV Video Music Awards), ha revelado que en sus inicios fue menospreciada y maltratada por el resto de celebrities y estrellas de la industria por proceder de un concurso de la tele.

En El show de Kelly Clarkson, emitido por la NBC la cantante entrevistó recientemente a la actriz Jennifer Love Hewitt y eso le recordó el desagradable incidente.

"Probablemente no recuerdes esto, pero se me quedó grabado casi 20 años", le dijo Clarkson a su invitada. "Fue en una especie de premios MTV, VMA o algo así, no sé qué fue, pero corriste hacia mí. Fue justo en las últimas emisiones de Idol y todo estaba sucediendo como en un torbellino y la gente fue muy mala con nosotros porque éramos de un concurso de talentos y era la primera temporada", rememoraba Kelly Clarkson.

"Todo el mundo fue grosero con nosotros, en la alfombra roja y en el show. Fue tan malo... fue una experiencia horrible", dijo la cantante, que, sin embargo, encontró un gran apoyo en la propia Jennifer Love Hewitt.

"Viniste a mí, corriste hacia mí de la nada y dijiste, 'Oh, Dios mío, realmente te estoy apoyando'", recordó Clarkson que le dijo la actriz.

Pero Hewitt no se quedó ahí y no sólo le mostró su apoyo y fue amable, si no que le dio un valioso consejo para esa fama que comenzaba a adquirir Clarkson.

"Me dijiste: 'Por favor, mantén a tus seres queridos cerca. Desafortunadamente, este negocio puede ser muy difícil, así que recuerda mantener a las personas que realmente te aman'", le dijo Hewitt, que ya era por entonces una actriz de fama mundial.

"Fuiste amable en un momento desagradable para mí, así que muchas gracias", le dijo Clarkson a Hewitt, antes de iniciar la entrevista con ella en su programa.