El preu de la vivenda de lloguer a la Comunitat Valenciana tanca el 2020 amb una caiguda del 5,6% respecte al 2019

Així, la Comunitat Valenciana es va situar com la setena autonomia amb la mensualitat més cara per als llogaters, per darrere de Madrid (1.611 €/mes), entre unes altres.

Per la seua banda, el pis tipus de lloguer a Espanya va tindre al desembre una superfície mitjana de 107 metres quadrats i una mensualitat mitjana de 980 euros. Aquesta xifra va marcar una caiguda mensual del -0,51%, una trimestral del -0,81% i una semestral del -1,01%. Interanualment, es va incrementar un 1,45%.

ALACANT, LA DESENA CAPITAL ESPANYOLA MÉS CARA

Totes les províncies valencianes van caure mensualment, marcant Castelló (-2,54%) l'octava retallada més cridanera del país. Interanualment, totes les províncies de l'autonomia van baixar de nou, registrant València (-9,25%) el quart major descens d'Espanya.

Amb 883 euros de renda mitjana mensual al desembre del 2020, València va ser la desena província més cara d'Espanya. Alacant, amb 841 euros de mensualitat mitjana, va ser la dotzena en aquest mateix llistat. D'altra banda, Castelló, amb 564 euros de mensualitat mitjana, va ser la més assequible de l'autonomia.