La Comunitat Valenciana arranca la setmana amb temperatures de fins a 17º i cel clar

Per a aquesta jornada s'espera en general cels pocs nuvolosos excepte en el terç nord, on hi haurà intervals amb núvols durant la primera mitat del dia.

Les temperatures mínimes aniran en descens en el terç nord i no hi haurà canvis o aniran en lleuger ascens en la resta. Així, la província d'Alacant espera una mínima de 7º i una màxima de 17; la de Castelló, de 6 i 16º; i la de València, de 7 i 17ºC.

A més, en l'interior nord de Castelló hi haurà vent del nord-oest moderat amb ratxes fortes de matinada que amainaran a la vesprada; en la resta, vent variable fluix amb predomini de la component oest de matinada i de la component sud a la vesprada en els litorals de Castelló i València. Hi ha alerta groga.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és alt en l'interior nord i sud de Castelló, i en la resta de la Comunitat Valenciana, baix-mitjà, ha informat el '112 Comunitat Valenciana'.