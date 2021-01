Investiguen la vacunació contra la Covid de l'alcalde de La Nucia i el PP li obri expedient

La Conselleria de Sanitat obrirà una investigació per a esclarir el succeït en el cas de la vacunació de l'alcalde de La Nucia (Alacant) i diputat provincial del PP, Bernabé Cano. A més, el PP, per part seua, ha anunciat l'obertura d'un expedient informatiu al primer edil de la localitat alacantina.

Així ho han indicat fonts de Sanitat, que han assenyalat que s'investigarà si s'han aprofitat vials ja oberts per a la vacunació del primer edil, al mateix temps que han remarcat que la "prioritat" en el procés és que les vacunes "no es tiren".

Per part seua, el PP de la província d'Alacant ha anunciat a través del seu compte de Twitter l'obertura d'un expedient informatiu a Cano, qui va rebre la primera dosi de la vacuna contra la Covid el passat 6 de gener, segons ha denunciat el grup socialista en la Diputació d'Alacant.

El PP ha detallat que després de l'anunci de la Conselleria de Sanitat la formació incorporarà les conclusions de la investigació a un expedient informatiu per a "recaptar tota la informació possible", al mateix temps que ha remarcat que el primer edil de La Nucia "és personal sanitari".

Aquest dissabte, la formació ha defensat que tant en el cas de Cano com en el del regidor de Sanitat de la localitat, Manuel Alcalá, que també va rebre la vacuna, s'han produït "atenent únicament la seua condició de personal sanitari i exercint en l'actualitat".

Per part seua, el portaveu del grup socialista en la Diputació d'Alacant, Toni Francés, ha exigit "responsabilitats i explicacions" al PP i ha afirmat que Carlos Mazón, com a president de la Diputació i president del PP provincial, "ha d'actuar i també explicar si Cano compta amb la compatibilitat de la Diputació per a, suposadament, exercir la medicina privada".

Dijous passat la Conselleria de Sanitat va obrir investigacions en el departament de salut de Dénia i el de Torrevieja -tots dos de gestió privada- per a esclarir els motius pels quals, suposadament, "s'ha procedit a vacunar a persones que no estaven enquadrades en els grups de residències o sanitaris que correspon vacunar en aquest moment". Des de la Conselleria van destacar que el pla de vacunació s'està duent a terme d'una manera "rigorosa i ordenada".