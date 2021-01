El 70% dels llits dels hospitals valencians ja estan ocupats

La Comunitat Valenciana “té ocupats set de cada deu llits d'hospital” i la situació actual és d’“estrés hospitalari”, va afirmar Ximo Puig després de conéixer les dades publicades per la Conselleria de Sanitat valenciana, que no deixen d'empitjorar.

Segons els anunciats ahir –malgrat que els diumenges l'Executiu regional no sol actualitzar-los–, la Comunitat suma 2.729 nous contagiats en les últimes 24 hores, una xifra que està molt per davall –possiblement a causa del dia de la setmana en el qual han sigut notificats– del rècord de tota la pandèmia registrat només un dia abans, amb 7.875 positius.

Pel que fa a la xifra de morts, aquesta no va ser actualitzada (el dia anterior s'havien comptabilitzat 16 més), encara que la d'ingressos segueix disparada: ja hi ha 3.494 persones hospitalitzades amb Covid-19 en els centres sanitaris valencians (278 més que durant la jornada prèvia), de les quals 487 estan en situació crítica en UCI (20 més).

No obstant això, el president del Consell va assenyalar que hi ha habilitats 931 llits nous als hospitals auxiliars de campanya, en espais addicionals i en la unitat d'acció amb la sanitat privada. Quasi mil llits suplementaris que, va precisar Puig, “són ampliables a 19.000 llits de planta i 1.200 de crítics”, la qual cosa “duplica la nostra planta hospitalària inicial”.

És per això que, encara que Puig va avançar que “vénen dies molt durs”, va remarcar que l'atenció sanitària en la Comunitat “estarà garantida, tant per als malalts Covid com per a les persones amb patologies que no poden esperar”. “I serà, sobretot, gràcies a l'immens treball de tot el conjunt de la comunitat sanitària”, va reiterar.

Per part seua, el grup Ciutadans en Les Corts va denunciar ahir que es “redueix fins a la meitat” el número de PCR realitzades en les setmanes amb dies festius i va exigir un reforç de les plantilles “quan siga necessari”. També va criticar que la Conselleria de Sanitat “únicament haja desviat l'anàlisi de proves PCR des de tres hospitals públics (Orihuela, Manises i Sagunt) a laboratoris privats, malgrat existir un contracte anunciat per la mateixa Generalitat per a fer ús d'eixos últims centres i evitar la saturació de la sanitat pública”.