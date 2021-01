Puig considera endurir les mesures però no demanar el confinament total

Aquesta tercera ona està assotant amb molta duresa la Comunitat Valenciana. És per això que al president de la Generalitat, Ximo Puig, no li va quedar més remei que anunciar ahir que, si la pandèmia no dóna una treva prompte, les mesures que estan vigents a la regió –algunes entre les més dures d'Espanya– podrien modificar-se per unes altres “encara més restrictives”.

“Estem davant una tercera ona de la pandèmia que ens obliga a donar tres respostes de manera immediata: protegir-nos millor del virus, accelerar la vacunació i intensificar l'ajuda als més afectats”, va assegurar el cap del Consell, qui va qualificar la situació actual com “molt difícil”, en un moment de “gran desgast anímic, enormes sacrificis i preocupació col·lectiva”.

Per tant, al tancament perimetral de tota la Comunitat i 29 municipis; a l'avançament del toc de queda a les 22.00 h; al tancament de l'hostaleria a les 17.00 h i la limitació a quatre persones per taula; la prohibició de fumar a les terrasses; la reducció del 30% d'aforament en comerços i al 50% en establiments essencials, i al manteniment del límit de 6 persones en reunions s'afegirien altres mesures més dures.

Una de les decretades, per exemple a Castella i Lleó, va ser avançar el toc de queda a les 20.00 h, una hora que no estava avalada per Sanitat ja que no entrava dins del ventall exposat en el decret de l'estat d'alarma del 9 de novembre. Això ha creat una enorme confusió i ahir el Govern central va anunciar que recorrerà aquesta decisió de l'Executiu castellanoleonés davant el Tribunal Suprem per a la seua suspensió.

No se sap si les pretensions de Puig anirien en eixe sentit. L'única cosa que va dir el president és que el que facen serà “des del convenciment que no hi ha disjuntiva entre salut i economia i que no hi ha mesures neutres ni innòcues. Totes tenen un cost, un mal i un impacte social, físic i psicològic. Per això s'han de ponderar des del rigor màxim, encertant el moment i atés el bé col·lectiu”.

El cap del Consell a més va anunciar que hui la Generalitat presentarà un “important” pla de xoc amb ajudes econòmiques destinades als sectors “més perjudicats” i que serà l'instrument econòmic “més potent fins hui” per a mantindre l'ocupació i l'activitat de les empreses.

Respecte a un confinament “prolongat a casa” com han demanat alguns partits polítics i ajuntaments, Puig va rebutjar la seua implantació immediata en qualificar-lo d’“extrem” perquè tindria “greus efectes secundaris” i “només podria decretar-lo el Govern espanyol”, que “en aquest moment ho descarta”.

El president va ressaltar que, de totes maneres, la Comunitat “ja està en una situació de semiconfinament” i que va ser “la que més restriccions socials va imposar per Nadal, i fa 10 dies les augmentem fent-les encara més dures per a reduir el risc de contagi, sense paralitzar per complet l'activitat de la societat valenciana i sense provocar els problemes de salut física i mental associats al confinament prolongat”.

Ara, Puig considera que la mesura “més efectiva” per a acabar amb la pandèmia “és la vacunació”. “Espanya és el nové país del món que més ha vacunat i la Comunitat lidera el procés de vacunació espanyola, 25 punts per damunt de la mitjana estatal”, va destacar abans de demanar a la ciutadania que, mentre arriben les dosis, eviten anar a cases alienes o a espais concorreguts, especialment els tancats. “Que una activitat estiga legalment permesa no vol dir que no comporte risc”.

Malgrat tot això, la líder del PPCV, Isabel Bonig, va lamentar que Puig “mostra que no és conscient de la realitat”, perquè la Comunitat “està desbordada i la sanitat, saturada”. Bonig va insistir que “cal prendre mesures ja” i va garantir que el PPCV “estarà al costat del personal sanitari, al qual agraeix la seua labor diària”.

200 persones se salten el confinament

La Policia de la Generalitat, en l'operatiu especial va controlar a 104 vehicles, va identificar a 202 persones i va alçar sis actes per incomplir el confinament dels municipis perimetrats només durant aquest passat dissabte.

El cos va reforçar la vigilància per a garantir el compliment de la normativa Covid, amb la realització d'inspeccions aleatòries per a controlar l'aforament de bars i restaurants, la distància de seguretat entre les taules, l'ús de màscares i l'aforament en les àrees comercials de zones naturals de gran afluència a causa de la neu.

També van controlar entrades i eixides en municipis confinats com Bonrepòs i Mirambell, Canals, Sollana i Xàtiva amb el suport aeri d'helicòpters de l'Agència Valenciana de Seguretat i resposta a les Emergències.