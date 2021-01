Lolita se explaya sobre su reciente problema de salud y revela que quiere cambiar su vida

Este domingo, Mediaset volvió a apostar por el Deluxe. La primera protagonista de la noche fue Lolita Flores. La artista, que ya estuvo en el programa durante el confinamiento, ofreció una entrevista en la que se explayó sobre una alarmante noticia de finales de noviembre: cuando tuvo que detener una de sus actuaciones repentinamente por encontrarse mal.

Y es que, la folclórica sufrió una arritmia en plena función. "Creo que me pasó porque el día anterior vi en la tele un vídeo en el queIsabel Pantoja decía que yo le había presentado a Paquirri", bromeó. Ocurrió en Águilas (Murcia), y tras varios días sin parar de trabajar.

“Salí al escenario y estaba muy cansada, pero empecé con mi monólogo. Después, me empezó a entrar mucho frío, me puse la toga encima y luego empecé a hiperventilar, sentí un hormigueo en las manos y me asusté”, recordó. Entonces, tras avisar a su compañera Sara de lo que ocurría y de disculparse, informó al público de que no estaba bien, y preguntó si había un médico.

“Me empezaron a pegar bofetadas para espabilarme, pero yo no lo recuerdo. A veces escuchaba voces, pero muy de lejos”. Sobre los asistentes dijo, emocionada, que se marcharon en silencio, que nadie había reclamado el dinero de la entrada, y que pensaba volver al municipio a ofrecer una actuación en cuanto pudiera.

El susto sirvió para que la cantante decidiera cambiar su vida, algo en lo que Jorge Javier Vázquez no mostró mucha fe por lo que le gusta trabajar a Flores. "Me asusté mucho. Ya no tengo 20 años, tengo 63 años. Tengo ganas de vivir. Quiero ver crecer a mis nietos, enamorarme otra vez, dejar de hacer maletas y de viajar tanto... me gustaría tomarme la vida con otra filosofía, no sufrir tanto ni pensar tanto en los demás; pero soy así, también tengo ganas de trabajar”.

La inesperada intervención de Amador Mohedano

Sobre el trabajo, adelantó que sigue queriendo lanzar una serie sobre la vida de su madre, Lola Flores. Y en lo que respecta al amor, desveló que buscaba a un hombre más joven que ella, porque no tenía "ganas de explicar cosas". Lo que no esperaba es que irrumpiera Amador Mohedano, vía audio de WhatsApp a Jorge Javier, postulándose para ser su nuevo compañero de vida. "No puede ser real, lo dirá de broma, somos como hermanos y nos conocemos desde siempre", le restó importancia Flores.

Amador Mohedano: Dile a Lolita que yo estoy solo en el campo.

Esta también opinó sobre todo el asunto de la herencia de Cantora, y desmontó algunos mitos. Según dijo, su hacha de guerra con Isabel Pantoja por el amor de Paquirri está enterrado hace muchos años, y lamenta la situación actual de la tonadillera a la que, eso sí, asegura no reconocer en las palabras de los demás.

"La Isabel con la que yo me quedo y a la que yo conozco es una Isabel muy diferente a la que yo estoy viendo ahora. Conozco a la Isabel madre, hija, hermana... una mujer que lo único que ha hecho desde que tenía 14 o 15 años es trabajar para mantener a toda su gente. Divertida, graciosa, pendiente de sus dos hijos… no es la Isabel Pantoja que yo conozco", concluyó.