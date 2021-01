Pablo Iglesias: "Sé quien es mi socio de Gobierno, la primera opción del PSOE siempre fue Cs"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró este domingo en una entrevista en el programa Salvados de La Sexta que no se fía "de nadie", y tampoco del PSOE, con quien comparte coalición. Según señaló Iglesias, su alianza con los socialistas puede traer "grandes cosas" a España, pero el líder de Unidas Podemos también aseguró que es consciente de que el PSOE "siempre" ha preferido llegar a acuerdos con Cs que con el partido morado.

"En política no hay que fiarse de nadie", insistió Iglesias en varias ocasiones durante la entrevista. Es más: el vicepresidente segundo admitió que compartir Gobierno con el PSOE "no es fácil", pero aseguró que es "lo más sensato y lo más razonable" pese a que los socialistas mantienen con Unidas Podemos "grandes diferencias" en asuntos como el mercado eléctrico, la monarquía o la crisis territorial de Cataluña.

No obstante, Iglesias insistió en que su lealtad es para "con el acuerdo de Gobierno" firmado por PSOE y Unidas Podemos, un acuerdo que, señaló, aún no se está cumpliendo en algunos de sus puntos. Es el caso, por ejemplo, de la regulación para reformar el mercado eléctrico y bajar la factura de la luz. "Es una obligación de este Gobierno que nos pongamos las pilas, podemos ajustar las cosas mucho más, lo tenemos que hacer porque de momento no lo hemos hecho", reconoció el vicepresidente, que recordó que Unidas Podemos plantea crear una empresa pública de electricidad que el PSOE no contempla.

Ese argumento fue una constante durante la entrevista: los morados tienen solo "35 diputados" y el PSOE 120, y eso implica que hay cosas que Unidas Podemos no puede conseguir aunque quisiera, como es la reducción del IVA de la factura de la luz. "Vamos a presionar dentro del Gobierno para cumplir el acuerdo. Para que se cumpla un acuerdo de Gobierno hace falta presionar, porque sino, no se cumple", insistió Iglesias.

Eso sí: pese a los choques y discusiones internas, el Ejecutivo va a acabar la legislatura, aseguró el vicepresidente. "Vamos a tener muchas discusiones y muchos temas en los que estamos de acuerdo, pero creo que la mayoría histórica de estos Presupuestos [Generales del Estado] demuestra que este Gobierno va a acabar la legislatura", planteó Iglesias, que aseguró que "precisamente" por esas discusiones y tensión interna el Gobierno va a ser "el que más cumpla" su programa.