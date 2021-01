El tirón de orejas de Rafael Bengoa a Salvador Illa: "Las comunidades deben tener máxima libertad para restringir"

El experto en salud pública Rafael Bengoa se ha referido este domingo a la decisión del Gobierno de descartar un confinamiento duro, así como a las nuevas restricciones impuestas por las comunidades autónomas ante el avance de la tercera ola del coronavirus en España.

En una entrevista en Antena 3 Noticias, Bengoa ha defendido que son las comunidades autónomas quienes "deberían de tener máxima libertad ahora para hacer los cambios que consideren oportunos", bien adoptando "restricciones mayores, cosa que ya están haciendo, o incluso un confinamiento domiciliario", ha asegurado.

El también exdirector de Sistemas de Salud de la OMS ha hablado sobre el ritmo de vacunación contra el coronavirus en España, precisamente cuando este domingo algunas comunidades han comenzado ya a inocular la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19.

En este sentido, el experto ha considerado que ese ritmo "hay que acelerarlo mucho y dejar que sea la atención primaria que organice el proceso de vacunación". Asimismo, ha apostado por "hacer como en otros países, que se está vacunando en muchos más sitios: polideportivos, centros culturales...".

Por este motivo, ha proseguido Bengoa, se debe hacer un refuerzo contratando "a médicos jubilados, enfermeros y enfermeras jubiladas", ha enumerado.

Rafael Bengoa sostiene que "hay que acelerar el paso, pero no solo para vacunar al máximo número de personas, sino que al vacunar rápido no le da tiempo a hacer más mutaciones y más variantesal virus, y por eso tenemos que correr", ha explicado.

Este experto en salud ha insistido en la idea de que "se está limitando demasiado a hacer todo en el centro de salud formal", lo que está teniendo un impacto también en otras patologías. "Todas las personas que hoy están vacunando no están atendiendo a los enfermos no Covid, el cáncer, la diabetes, todas las demás enfermedades respiratorias y cardiacas siguen. Por lo tanto, es muy importante que ampliemos el número de personas que están vacunando", ha remarcado.

Por último, Bengoa no se ha mostrado partidario de un carné de vacunación en España, ya que cree que "van a ser muy pocos" los que no se quieran inmunizar contra el coronavirus. "No creo que haya que castigar o incentivar necesariamente a las personas para que se vacunen, lo que hay que hacer es convencer a aquellas que tienen dudas".