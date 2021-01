Profesora de Orientación Familiar de UNIR aboga por "educar a los niños en el agradecimiento"

En una entrevista a Europa Press, la docente ha apuntado que muchas veces "los niños no le dan valor a lo que tienen, algo que se evidencia con los juguetes, con los que juegan un minuto con uno, lo dejan de lado y ya no les importa". Ha indicado que "incluso se rompen, y no pasa nada, porque tienen un montón".

De hecho, ha destacado que en Navidad "lo ideal hubiera sido que no hubieran tenido tantas cosas, porque a pesar que los padres siempre decimos que no es necesario que tengan tantas cosas, luego llegan los Reyes Magos de casa de los abuelos, de casa de los tíos, y así se llenan de regalos".

Hay que "hacerles valorar las cosas y en esta época del año seleccionar, siendo ellos los que decidan aquello que no utilizan, lo guarden, y se pongan a jugar con lo nuevo que te han regalado". De este modo, lo que "conseguimos es seleccionar, cuidar y valorar".

La profesora de UNIR también ha señalado que "hay que enseñarles a que utilicen las cosas, porque no puede ser que, de repente, un juguete que le hacía mucha ilusión lo abandone y cambie de juguete", para a continuación "seguir pidiendo más cosas".

"CAMBIAR LA MENTALIDAD"

Campo ha indicado que "hay que cambiar la mentalidad de que por más cosas que les demos van a ser más felices", ya que "aunque haya padres que digan que ellos pueden darles todo lo que quieren, esto no les viene bien".

Todo ello, ha resaltado porque "estamos en una situación social en la que no es nada fácil para muchas familias llegar a final de mes, y parece que para que el niño no lo note le damos las cosas para que no lo perciba", cuando al revés "la crisis debe hacerles ver que no se puede tener todo lo que quieran".

De hecho, ha indicado que los niños "también deben aprender que cuando existen problemas en las familias, todos debemos apechugar, por lo que no hay que ocultarles la realidad que estamos viviendo, pero haciéndolo de una manera que no les traslademos una angustia, sino informarles del momento complicado".

Para concluir, la profesora de UNIR ha apostado por hacer un consumo responsable porque "cada vez somos más de una cultura de usar y tirar, ya que antes si se nos rompía algo nuestros padres nos lo cosían, y ahora vamos más a que no merezca la pena perder el tiempo en arreglarlo", por lo que ha señalado que "merece la pena que los niños vivan un poco en la austeridad para que aprendan a valorar las cosas".