Almeida anuncia que viajar en autobús será gratis en Madrid hasta el miércoles y el SER no se pagará toda la semana

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este domingo que el servicio de autobuses urbanos de la EMT será gratuito durante tres días para paliar los problemas de transporte que todavía tienen los ciudadanos más de una semana después de la histórica nevada que colapsó la capital. Asimismo, el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) tampoco se cobrará en toda la semana.

"Por primera vez en la historia de Madrid, la empresa municipal de transportes va a ser gratuita. Lunes, martes y miércoles de esta semana no se va a pagar por ir en los autobuses", ha asegurado el regidor de la ciudad en una rueda de prensa este domingo.

En este sentido, Almeida ha asegurado que el lunes habrá en circulación "más del 70% de los autobuses", mientras que el martes se llegará al 100% de la flota. "Le vamos a dar esa posibilidad a los madrileños", ha dicho al respecto.

"Al mismo tiempo que les pedimos que no utilicen el vehículo privado para que todas las calles estén accesibles, para poder aprovechar esta oportunidad que por fin tenemos, la Empresa Municipal de Transportes, por primera vez, va a ser gratuita durante tres días y va a estar prácticamente desde el martes a pleno rendimiento la flota", ha asegurado Almeida.

Asimismo, el alcalde de la capital ha anunciado que el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) también será gratuito durante toda la semana que viene "para que todos aquellos que tuvieron que dejar sus coches como consecuencia de la nevada y no los han podido recuperar todavía no se alarmen, no van a ser multados. No tienen que retirar sus coches, los van a poder seguir dejando donde estaban de manera gratuita durante toda la semana", ha explicado.

Almeida ha calificado el trabajo por parte del Ayuntamiento y de los ciudadanos como "ingente" y "extraordinario", y ha añadido que "lo que nos queda ahora es culminar este esfuerzo colectivo, y que dos semanas después de la mayor catástrofe natural que ha sufrido Madrid en su historia reciente, podamos recuperar la normalidad de esta ciudad".

En este sentido, ha apremiado al Gobierno central para que declare cuanto antes la capital como zona catastrófica. "Es urgente que se declare zona catastrófica, es una decisión que les corresponde", ha dicho.

Desde el Ayuntamiento, Almeida ha indicado que no tienen "ningún ánimo de confrontación", pero que ellos lo plantearon y "el Gobierno nos lo denegó sin haberlo planteado. Luego rectificó. Hicimos la solicitud y la presentamos al Gobierno. Tengo que lamentar que no es tiempo de hacer filtraciones a la prensa de la cuantificación de los daños, y que hubiera sido mejor que se sentaran con nosotros y lo hablaran", ha lamentado.

Respecto a los vecinos que todavía permanecen en calles que no son accesibles por la nieve y donde además se acumula la basura, Almeida ha asegurado que "desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible", y ha confiado tener, entre este domingo y el martes, "todas las calles de Madrid despejadas de la basura que todavía queda". "Creo que en su mayoría son calles pequeñas, en las que hay que entrar a pico y pala para poder quitar la nieve, calles en las que no entran los camiones y en algunas los operarios están entrando a pie", ha explicado a continuación.