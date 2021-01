Cerca 1.400 residentes en Ibiza participan en el primer día del cribado y se detectan 87 positivos

Según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas este sábado a los medios, el dispositivo ha contado con 30 profesionales en diez líneas de atención. Los resultados se han facilitado en 15 minutos y a los positivos se les ha realizado después una PCR que será ahora analizada. Parte de las pruebas positivas serán remitidas al Hospital Son Espases de Mallorca para estudiar las cepas.

Además, en el momento de comunicar el positivo se ha iniciado el rastreo de contactos estrechos. El Área de Salud ha destacado el "éxito de participación y ejemplo de civismo" demostrado este sábado y han animado a seguir acudiendo al cribado en próximos días.

Este sábado ha dado comienzo en el municipio de Ibiza el cribado masivo con test de antígenos que se alargará hasta el próximo día 21 de enero.

En el cribado pueden participar los residentes en el municipio, mayores de 16 años, sin cita previa y sólo es necesario presentar el DNI. Los mayores y personas con movilidad reducida tendrán prioridad.

El Ayuntamiento de Ibiza ha acondicionado la zona de aparcamiento situada junto al pabellón para facilitar la asistencia en vehículo.

Para este cribado, la ciudad ha sido dividida en tres áreas con distintos días asignados para los test. La Zona 1, para el 16 de enero, ha estado compuesta por los barrios de Figueretes, Can Cantó, Can Escandell, Cas Serres, Es Viver, Can Sifre y Playa d'en Bossa.