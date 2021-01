La enfermedad que Antonio David Flores dice que padece Jorge Javier Vázquez a modo de insulto

El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, y el colaborador del programa, Antonio David Flores, han protagonizado un tenso cara a cara después de varias semanas en las que uno y otro han estado lanzándose dardos en televisión. Ha sido este jueves cuando ambos se han sentado, cara a cara, en el plató del programa para decir lo que piensan el uno del otro.

En un post del blog que Jorge Javier Vázquez tiene en Lecturas, el presentador acusó al ex de Rocío Carrasco de sufrir el "síndrome del impostor", unas palabras que no gustaron al malagueño, motivo por el cual estalló contra Jorge Javier.

No obstante, al ser preguntado por el presentador, Antonio David Flores ha reconocido que tardó en leerse el blog "porque sabía que me iba a hacer daño". "Decidí no leerlo, y me pusieron el vídeo dos veces y me vi obligado a tener que contestarte", se ha justificado a continuación.

La excusa no convenció a Jorge Javier, que le reprochó que "sin habértelo leído decidiste repartir hostias a diestro y siniestro". Y añadió: "Primero, uno tiene que tener toda la información para ver qué se decía en ese blog".

El encuentro entre ambos se tensó por momentos hasta que Antonio David decidió insultar al presentador insinuando que padece una enfermedad: el síndrome de Hubris.

"Tengo un síndrome para ti. Quiero que lo conozcas. Se llama síndrome de Hubris. Está muy acertado este síndrome", le ha dicho Antonio David, que ha continuado leyendo la definición de un pequeño bloc de notas. "Es la enfermedad de los que creen saberlo todo. Su significado en griego es desmesura. Y alude a un orgullo o confianza en sí mismo muy exagerado, especialmente cuando se ostenta el poder", ha explicado.

Tal y como explican en su web la Federación de Enseñanza de USO (Feuso), este síndrome "es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y deprecio hacia las opiniones de los demás".

Según indican, este síndrome "responde más a una denominación sociológica que propiamente médica", y reproducen las palabras del neurólogo David Owen, que explica que "llega un momento en que quienes lideran dejan de escuchar, se vuelven imprudentes y toman decisiones por su cuenta, sin consultar, porque piensan que sus ideas son correctas".