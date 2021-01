La Guardia Urbana de Barcelona evita una fiesta "silenciosa" en un piso

Ahir a la nit vam evitar que se celebrés una festa no autoritzada en un habitatge de l'Eixample de la qual no es disposava llicència i que no complia les mesures aprovades en el marc de la #Covid19 . Vam intervenir els equips de so i es van denunciar els fets.#gubEIX#gubUREPpic.twitter.com/pDVuRKiXNm