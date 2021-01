Davó tras el nombramiento de Lima como síndica: "Abrir una guerra interna debilita y resta fuerzas a Podem"

Este sábado, el Consejo Ciudadano Valenciano de Podem ha aprobado por 27 votos a favor y dos abstenciones el nombramiento de Pilar Lima como síndica del grupo parlamentario, en sustitución de Naiara Davó, que pasará a ser portavoz adjunta segunda tras Estefania Blanes (Esquerra Unida).

Davó, en declaraciones a Europa Press, ha avanzado que un tercio de los consejeros del Consejo Ciudadano Valenciano de Podem (CCV), que no han participado en la votación por "cuestiones de forma" y por que "iba en contra de lo que las y los inscritos dijeron en la asamblea" de la formación, van a pedir la impugnación de la misma.

En este sentido, ha defendido que "los más de 5.000 inscritos en la asamblea apoyaron los tres espacios: Lima en el partido, Dalmau en la vicepresidencia y Davó en el grupo parlamentario" y ha insistido en la importancia de que Podem "siga centrado" en esos tres espacios.

Al respecto, la hasta ahora síndica 'morada' ha lamentado que el nombramiento de Pilar Lima como síndica "supone romper el trabajo desarrollado por el mandato de los y las inscritas" y ha asegurado que abrir una "guerra interna" en este momento "debilita y resta fuerzas al partido", que "tiene que estar centrado, como lo ha estado en los últimos meses, en luchar contra la pandemia".

También ha cuestionado que "en ninguno de los dos proyectos" presentados en la asamblea de Podem hace seis meses "se ponía en cuestión la sindicatura" y ha remarcado que el pasado jueves, al recibir la noticia de su posible cese como síndica, hizo un posicionamiento "público" sobre este asunto.

Preguntada por si el cambio en la sindicatura puede afectar al Botànic, Davó ha reconocido que "cualquier agresión y guerra interna debilita a un partido, y en este caso es uno que forma parte del gobierno".

Así, ha defendido que Podem "necesita unidad" y "focalizar su fuerza en estar y apoyar al gobierno" para no "tambalear" al Botànic. "Es importante no solo por una cuestión propia del partido, sino para tener la máxima cohesión dentro del mismo y que las guerras no acaben expulsado a gente", ha apostillado.

En esta línea, ha puesto en valor que "a lo largo del último año y medio" la formación "no ha dejado de crecer en las encuestas", algo que ha atribuido a un "reconocimiento por la labor realizada" y, en definitiva, "otra razón que se suma a continuar el trabajo que estábamos haciendo".

Preguntada por una posible salida de la formación morada, Davó ha descartado esta posibilidad y ha insistido en que mantiene su "compromiso" y la "responsabilidad" de "luchar por el territorio".