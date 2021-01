Bertín Osborne defiende a Isabel Gemio tras la polémica entrevista a María Teresa Campos

El cantante y presentador Bertín Osborne ha salido al paso de las críticas a Isabel Gemio para defender a su amiga a raíz de la polémica entrevista realizada a María Teresa Campos, por la que la veterana presentadora terminó enfadada.

En una conexión telefónica con Sálvame, Bertín Osborne ha defendido públicamente a Gemio tras el "linchamiento" que ha habido con ella en los últimos días.

"A mí Isabel Gemio me parece, como persona, una persona digna de admiración por todas las dificultades que ha tenido en esta vida para sacar adelante a su familia. Ya solo por eso se merece un respeto porque la verdad es que en eso ha sido un ejemplo", ha reafirmado Osborne.

El presentador de Mi casa es la tuya ha admitido que tanto María Teresa Campos como Isabel Gemio son "dos personas a las que les tengo un cariño inmenso".

En este sentido, el cantante ha manifestado que entiende "que todos tengamos días malos, nos equivocamos, tenemos errores... Los que estamos en los medios de comunicación y de cara al público muchas veces metemos la pata. A lo mejor Isabel lo ha hecho, no lo sé porque no he visto la entrevista. Pero sí me da mucha tristeza ver esa enorme cantidad de gente desconocida que la han puesto a parir en los últimos dos días", ha dicho.

Bertín Osborne ha reconocido además que echa "de menos" a Isabel Gemio en televisión. "Es una de las mejores comunicadoras que he conocido en mi vida. La echo mucho de menos en televisión, independientemente de la opinión que podáis tener todos de ella", ha defendido.

En palabras de Bertín Osborne, Isabel Gemio es "una enorme profesional, yo como persona la respeto enormemente. Y creo que todos deberíamos intentar ser un poco más benévolos con los errores que podamos tener nosotros en momentos puntuales".

En este punto, también ha dedicado unas palabras a María Teresa Campos: "María Teresa, ya sabe perfectamente que la adoro. No tengo ni la menor idea de lo que ha pasado entre las dos, pero creo que no es motivo suficiente para linchar de la manera que se está linchando a Isabel. Como profesional, para mí es un 10, y como persona se acerca mucho también", ha zanjado.