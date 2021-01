Ibarrola (NA+) acusa a Induráin de poner "excusas" ante un "muy mal inicio de la vacunación"

Asimismo, ha destacado que "de las 18.200 vacunas que ha recibido Navarra, si ha puesto 9.305 y tiene una reserva estratégica de 1.800, que nos parece razonable, qué ha pasado con 7.095 dosis que todavía no están puestas".

Ibarrola se ha pronunciado de esta manera, en declaraciones a Europa Press, después de que la consejera Induráin haya declarado, durante una visita al recinto de vacunación a profesionales sanitarios en Refena, que Navarra va a poder continuar esta semana con la vacunación gracias a que cuenta con una reserva de segunda dosis y una "reserva estratégica para incidencias" de 1.800 dosis.

En este sentido, la parlamentaria de Navarra Suma ha indicado que Induráin "podría haber dado explicaciones de por qué no ha puesto las más de 7.000 que quedan además de las que ha administrado y las 1.800 de esa reserva estratégica".

"No comprendemos que en la primera semana sólo se administrara en Navarra el 13% de vacunas y en este momento seamos la segunda peor comunidad con menos dosis administradas, con un 51%", ha criticado Ibarrola.

Asimismo, ha asegurado que, después de que Pfizer haya anunciado que va a ralentizar la distribución de vacunas, "Navarra va a salir nuevamente perjudicada porque el reparto del Ministerio, con un criterio que también tiene lógica, va a primar a las comunidades que mejor han vacunado hasta ahora para garantizar esa segunda dosis".

"Nos hubiera gustado que la consejera hubiera dado explicaciones porque todo han sido excusas estos días a un muy mal inicio de la vacunación", ha manifestado.

Así, ha rechazado que se use como argumento que Navarra ha primado en la vacunación al ámbito sociosanitario ya que "todas las comunidades" han primado este sector "porque el protocolo es el mismo". Igualmente, ha negado que la media hora de espera para comprobar que no haya reacciones a la vacuna retrase el proceso.

Por otro lado, frente a las declaraciones de Induráin en las que ha afirmado "comparativamente con otras comunidades estamos en una mejor situación, entre otras causas probablemente porque a mitad de las Navidades se tomaron medidas de no flexibilización", Ibarrola ha remarcado que "somos todavía la comunidad con más casos por habitante en el total de la pandemia y estamos entre los peores en el ritmo de vacunación".

"Si se hubieran adelantado tendrían que haber protegido a todo el sector sociosanitario, que era el más vulnerable; podrían haber tenido ya vacunados a las 13.000 personas del ámbito sociosanitario en Navarra, y podrían haber hecho cribados periódicos a este sector", ha destacado.

En este sentido, ha indicado que "se podrían haber hecho cribados con test de antígenos cada dos o tres días durante mes y medio, y se ha hecho sólo un cribado a convivientes en septiembre, que no se repitió, y en diciembre han empezado a hacer a trabajadores" y "hay residencias que todavía no se ha hecho ninguno y otras que empezaron a finales de diciembre". "El sector más perjudicado había recursos para haberlo protegido y no se ha hecho", ha criticado.

Asimismo, ha opinado que "adelantarse hubiera sido no dejar a mínimos el control de aguas residuales que permite la detección del virus y que Navarra empezó" y que está "prácticamente abandonado".

Igualmente, ha subrayado que "adelantarse sería cambiar esa hoja de ruta, que no modifican, y hacerla transparente". "Navarra no consigue tener tasas de positividad por debajo del 4%, sigue a rebufo del Ministerio con la misma hoja de ruta y los mismos protocolos y no publica los indicadores con transparencia para que podamos evaluar si las medidas que pone son o no adecuadas en el momento en que las pone", ha criticado.

Finalmente, ha manifestado que "la justificación del cambio de Navidad podría haber sido un adelanto si estuviera dentro de una estrategia global de adelanto, cosa que no ha ocurrido y, además, no han sido transparentes en la justificación de esa medida". Al respecto, ha resaltado que el Decreto Foral en el que se decidía no flexibilizar las medidas en Nochevieja "está justificado con informes posteriores al anuncio de las medidas y, además, no es verdad que se había incrementado ni la incidencia acumulada ni la tasa de positividad, que eran incluso una poco más bajas el día 28 que el 14".