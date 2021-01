El relato de un sanitario ingresado en la UCI por Covid-19: "Hemos caído los seis componentes de la familia"

Miguel Casañ, de 61 años, trabaja como anestesista en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia y ha querido relatar su experiencia y la de su familia tras contagiarse de la Covid-19.

"He pensado estos días que me moría, he visto la muerte muy cerca", ha confesado. "Soy médico y entiendo lo que tengo".

Lanzaba un mensaje para que la población no "bajara la guardia" en ningún momento y siempre tomara las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. "Sed prudentes, guardad las distancias. No os relajéis", pedía.

Reconocía que había contraído la cepa inglesa, que es "mucho más contagiosa" que la anterior. "si no lo paramos entre todos, si la gente no toma conciencia,

"Yo no pensaba nunca que me iba a contagiar, he guardado las distancias, he guardado las normas, pero este bicho es muy malo, mucho", confesaba.

Además, ha querido relatar que no es el único miembro de su familia que se encuentra enfermo por este virus. "Hemos caído los seis componentes de la familia. Estoy sufriendo por mi nieto que tiene 15 años y está todavía con fiebre, lleva con fiebre 15 días. Mi otra hija, la pequeña, Carolina, tiene también neumonía, aunque está en casa porque satura bien. Mi mujer con neumonía, mi otra hija con neumonía y mi hijo el pequeño es el único que se ha escapado, pero se ha quedado sin olfato y sin gusto.