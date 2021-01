Laura Fa, expulsada en directo por el director de 'Sálvame' tras acusarle de "inflar la cabeza" a Belén Esteban

La colaboradora Laura Fa fue expulsada este viernes en directo del plató de Sálvame por parte de su director a raíz de un debate por si alguien había influido en Belén Esteban para quebrar su amistad con Anabel Pantoja.

"Yo creo que no es Lydia (Lozano), pero sí hay alguien que ha envenenado a Belén, pero no voy a decir el nombre", avanzó Laura Fa en pleno acalorado debate. "¿Quién?", le ha preguntado entonces el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez.

"No puedo decir el nombre", ha proseguido Laura Fa, una respuesta que no convenció a Jorge Javier. Finalmente, tras muchas insistencias, la colaboradora terminó señalando a Alberto Díaz, director de Sálvame: "En todo caso, si alguien le ha inflado un poco la cabeza a Belén ha sido Alberto", apuntó Laura Fa.

La acusación de Laura Fa han enfadado al director del espacio, que ha terminado expulsándola del plató.

Al cabo de un rato, Jorge Javier salió del plató para acercarse a la colaboradora expulsada y preguntarle si había llorado. "Un poquito", le ha dicho Laura Fa. "Se me ha ido la olla, me he explicado fatal, me he explicado muy mal, no sé si me podré explicar bien", ha añadido Fa.

Ya de regreso en el plató, con los ojos llorosos, Jorge Javier le volvió a preguntar quién fue la persona que "metió mierda" a Belén Esteban, a lo que Laura Fa ha matizado que "no fue Alberto".

"Habéis visto que aquí, en cuanto se portan mal los llevamos a un centro de reinserción que tenemos en Mediaset, cruzamos unos cables y todo perfecto", ha bromeado Jorge Javier, dando por zanjado el asunto.