Experta Gestión Ambiental UNIR dice que "el aumento global de la temperatura está relacionado con fenómenos extremos"

Cima ha señalado que los científicos esperan que "si esto sigue así para el año 2100 aumentarán en un 50 por ciento los fenómenos meteorológicos extremos", por lo que "nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de cambiar nuestro modelo económico y a la población que esté concienciada y no nos pille desprevenidos".

La también miembro del Grupo de Investigación 'Industria, Energía y Sostenibilidad' de UNIR en una entrevista a Europa Press ha afirmado que "existe una tendencia al calentamiento global en la subida de la temperaturas debido a los gases efecto invernadero que producimos a la atmósfera, que están generando un aumento en la temperatura a nivel global, que hace que el clima vaya cambiando a lo largo del tiempo".

Por otra parte, ha indicado que otra cosa es que "puntualmente tengamos fenómenos más o menos intensos como las nevadas, provocadas por la borrasca 'Filomena', y el frío intenso".

Cima, no obstante, ha señalado que hay estudios científicos que "si que reportan ese calentamiento global y lo unen a una mayor probabilidad de estos fenómenos extremos, que es algo que se puede venir observando".

"ESTAR PREPARADOS"

Por ello, "como ciudadanos tenemos que estar preparados, tomando medidas de protección tan sencillas como tener ropa de abrigo para un momento determinado, calzado adecuado o si tenemos que viajar siempre el depósito de combustible lleno, tener mantas y comida y bebida". "Son medidas de sentido común pero tenemos que pensar en ellas", ha añadido.

La directora del Máster de UNIR ha señalado que hay estudios que "relacionan esto aumentos de la temperatura con estos episodios de frío, porque tiene que ver con el calentamiento de la estratosfera, que desestabiliza el vórtice polar, que a su vez desestabiliza la corriente en chorro y eso hace que esas masas de aire frío que tendrían que estar girando en torno al Polo Norte se desplacen a latitudes más meridionales", por lo que ha insistido en que "es algo que puede suceder con más frecuencia debido al aumento de la temperatura".

Para concluir, Cima ha apuntado que en estos momentos "hay mucha información de todo, que no me parece mal, pero lo que pasa es que se cuela mucha información que no es real y es donde radica el problema". "No se trata de crear alarmismos, sino saber explicarlo bien, para que se sea consciente de que pueden volver a pasar estos fenómenos meteorológicos", ha apostillado.