Otamatone, el instrumento que ha conseguido el pase de oro de Risto Mejide, se puede comprar en internet

Este viernes, hubo dos grandes estrenos: El Desafío y Got Talent. Este último apostó por su sexta temporada: sin Paz Padilla, pero con los talentos más variopintos, como siempre. Una de las actuaciones más sorprendentes fue la de Juanjo Montserrat.

Tras presentarse como cantante lírico, el mallorquín sorprendió con una inaudita versión del Nessun Dorma de Annunzio Paolo Mantovani. Y es que, aunque parecía una persona cantando, el sonido salía de un otamatone, un instrumento musical con forma de corchea que dejó al jurado sin palabras. El artilugio es una mezcla entre un violín, un theremín y una voz humana, y su dueño lo adquirió en Japón.

Sin embargo, no hace falta irse tan lejos: hay múltiples versiones del artículo en páginas como eBay, y su precio oscila entre los 30 y los 100 euros. Pero, ¡cuidado! Aprender a tocarlo requiere de mucha disciplina, tal y como ilustraron Edurne y Risto Mejide, miembros del jurado de Got Talent, al intentarlo.

Tal y como se puede ver en los portales citados, hay múltiples diseños: inspirados en Kirby (Nintendo) o en Paul Stanley (Kiss), con distintos colores... pero siempre conserva la forma de corchea y unos ojos dibujados. El artilugio elegido por el concursante de programa, por su parte, emulaba un comecocos.

Estamos en SHOCK. El otamatone es un instrumento musical nacido en Japón #GotTalentVuelvehttps://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/sVEU5gVoQh — Got Talent España (@GotTalentES) January 15, 2021

Tras comprobar en sus propias carnes lo difícil que es, el marido de Laura Escanes no lo dudó y le dio al botón dorado, mandando al artista a la semifinal con un atajo. "Eres músico profesional y has venido con un artilugio que ninguno conocía. Además, has hecho algo que nunca he visto, y eso no suelo decirlo; por ello, te doy mi pase de oro”, concluyó.