El gran cambio físico de David Bustamante: pierde 20 kilos en tres meses

El paso del cantante David Bustamante por el programa El Desafío, que este viernes ha estrenado Antena 3, ha supuesto para el artista un gran cambio físico además de todo un reto personal.

"Está siendo más difícil de lo que pensaba, pero es muy divertido, y como siempre me han gustado los retos, El Desafío es mi programa", ha admitido el cantante en la rueda de prensa de presentación del programa, conducido por Roberto Leal.

Ha sido precisamente el presentador de El Desafío quien ha desvelado el peso que llegó a perder Bustamante en solo tres meses.

"Ha perdido, no me quiero equivocar, casi 20 kilos. Empezamos a grabarlo en octubre y tuvimos un conflicto grave porque nos pidió que le cambiásemos la foto porque no se le reconocía. Iba adelgazando según avanzaba el programa", han contado Roberto Leal y Jorge Salvador en esa rueda de prensa.

Respecto al programa, Bustamante se ha referido a cómo ha sido la preparación física para las pruebas: "Yo siempre llego el primero y me voy el último. Tenemos entrenadores que son especialistas en cada materia, tenemos grandes profesionales", ha asegurado.

El cantante, que a lo largo de su vida pública ha experimentado varias subidas y bajadas de peso, ha sorprendido recientemente a sus seguidores con su buen estado físico.

Con motivo de la nevada histórica, Bustamante ha sido uno de los muchos famosos que han posado en la nieve, una imagen muy comentada también por algunos de sus compañeros en El Desafío. "¡Qué bien se te ve, amigo!", ha reaccionado Pablo Puyol.