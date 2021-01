Condenado a prisión permanente revisable a un hombre que mató a su mujer enferma e incapacitada

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha condenado a prisión permanente revisable a un hombre de Mora (Toledo) que mató a su mujer, en situación de especial vulnerabilidad, porque padecía la enfermedad de Menière -altamente incapacitante-, y considera los hechos como delito de asesinato hiperagravado.

La sentencia de apelación del TSJ de Castilla-La Mancha revisa la inicial de la Audiencia Provincial de Toledo, que solo tuvo en cuenta la indefensión de la mujer por alevosía convivencial y no su situación de víctima especialmente vulnerable por razón de enfermedad.

Tras ese juicio, el segundo, puesto que tuvo que repetirse, el acusado fue condenado a 23 años de prisión.

En, el TSJCM estima en su resolución los recursos del Ministerio Fiscal, de las acusaciones particulares y de la popular contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 2ª), tribunal del jurado, en el caso conocido como el asesinato de Mora.

La Sala de lo Civil y Penal revisa la sentencia inicial y condena a la pena de prisión permanente revisable al autor de la muerte, el marido de la fallecida, por delito de asesinato cualificado sobre una víctima especialmente vulnerable por razón de enfermedad o discapacidad, con las agravantes de parentesco y de género.

La Sala entiende que no existe en este caso vulneración del principio 'non bis in ídem', que prohíbe que un mismo hecho sea sancionado más de una vez, como sí lo establecía en primera instancia la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, que estimó únicamente el asesinato con alevosía por indefensión de la víctima, descartando la especial vulnerabilidad de la misma (asesinato hiperagravado).

En la Sentencia de apelación de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM se tiene en cuenta la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 5 de mayo de 2020, en el conocido como 'caso Pioz').

Desestimados los motivos apelados por el condenado

Según recoge el fundamento de derecho undécimo de la sentencia de apelación, en el caso del asesinato de la mujer, al margen de apreciarse la alevosía por indefensión, en su modalidad doméstica y convivencial (derivada de la situación de confianza de la víctima en el marco del hogar), no se puede obviar la situación de especial vulnerabilidad de la misma por la discapacidad que presentaba debido a su enfermedad.

La sentencia de apelación desestima íntegramente los motivos apelados por el condenado, entre ellos la atenuante de confesión, la atenuante de dilaciones indebidas y la solicitud de dejar sin efecto la pena de inhabilitación de la patria potestad de la hija del condenado y la fallecida.

La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.