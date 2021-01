Tribunales.- Un juez abre diligencias por una denuncia de Vox al alcalde de San Juan por la moneda 'Ossetana'

En dicho auto, el juzgado expone que del contenido de la denuncia del presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés, se desprenden "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que da traslado del asunto a la Fiscalía y cita a Cortés el próximo 1 de febrero para que ratifique su denuncia.

Como consecuencia de un informe emitido por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan sobre dicho convenio, mediante el que la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía ha estado gestionando la moneda social 'Ossetana' promovida por el Consistorio, el Ayuntamiento abordó el asunto en dos sesiones de su junta de portavoces y celebró un pleno monográfico sobre el mismo asunto.

Dicho instrumento de apoyo social, según informaba el Ayuntamiento, ha contado desde su creación en 2014 con unos 213.000 euros aportados por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía o La Caixa, para ayudar a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad a adquirir productos básicos de primera necesidad.

EL INFORME DE LOS HABILITADOS NACIONALES

Al respecto, mientras el Gobierno local del PSOE aseguraba entonces que "ni un solo euro de los presupuestados para el programa de la moneda 'Ossetana' ha sido destinado a usos ajenos al interés general y siempre se han otorgado las prestaciones según informe previo de los servicios sociales", Vox avisa de que el mencionado informe de los habilitados nacionales "pone de manifiesto que no existe expediente alguno sobre el programa de moneda Ossetana", produciéndose "una articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal".

Fruto de ello, según Vox, "el programa de la moneda social 'Ossetana' no está reglado" y está basado en un reconocimiento de obligaciones o ejecución del gasto que "puede conllevar ilícitos penales".

A juicio del partido, se trata de una "actuación arbitraria de la administración municipal actuando de facto y al margen de los parámetros constitucionales", pues "no hay un reglamento u ordenanza alguna en la que se recojan con claridad y de forma conocida por todos los criterios que se utilizan desde los servicios sociales para designar los beneficiarios de las ayudas" de la moneda social.

"Nos encontramos un intencionado y grave atentado personal con vulneración y clara dejadez de funciones, con una clara omisión de trámites esenciales en el procedimiento", expone Vox.

Es más, según el partido, "hay muchos gastos que no se corresponden con la finalidad de la moneda 'Ossetana', correspondiendo a gastos en bares y verbenas celebradas en el pueblo", así como compras "que no se corresponden con alimentos de primera necesidad, tales como botellas de bebidas alcohólicas", e incluso "parece ser que algunos beneficiarios de esta moneda no son vecinos del municipio de San Juan de Aznalfarache".

Así, Javier Cortes ha señalado la decisión judicial de incoar diligencias previas en torno a esta denuncia, defendiendo la "lucha" de Vox contra "los chiringuitos y el despilfarro del dinero público".