Una sentencia reconoce al profesorado ayudante doctor el derecho a complementos de labor docente e investigadora

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha destacado este viernes que una sentencia judicial ha dado la razón al sindicato en sus reclamaciones para reconocer el derecho a complementos de labor docente e investigadora al profesorado ayudante doctor.

En concreto, según indica, el juzgado considera que la exclusión de este colectivo "no se ajusta a derecho" y que no se puede diferenciar esta figura de otras temporales, al entender que no existe elemento concreto, objetivo y transparente que justifique que este personal "carezca del derecho de ver remunerado su esfuerzo formativo del mismo modo que el de carrera o permanente.

La fundamentación jurídica se refiere a la doctrina dictada por el Tribunal de Justicia de la UE, que señaló en reiterados pronunciamientos que el tiempo desempeñado en el ejercicio profesional debe ser retribuido por igual con independencia del vínculo laboral.

En todo caso el fallo no es firme, aunque la CIG insta a no poner "obstáculos" en la extensión del pago de este complementos a todo el profesorado ayudante doctor.