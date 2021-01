Els alcaldes socialistes del Verger i Els Poblets afirmen que van actuar "de bona fe" vacunant-se

L'alcalde del Verger, Ximo Coll, i l'alcaldessa dels Poblets, Carolina Vives, tots dos del PSPV i matrimoni, asseguren que van acceptar que se'ls administrara la vacuna de la Covid davant el requeriment del centre de salut i "de bona fe" perquè no es rebutjara. "No li hem llevat la vacuna a ningú", han defensat.

Així ho mantenen els primers edils d'aquestes localitats alacantines, en declaracions a Europa Press Televisió, després de la polèmica suscitada en conéixer-se que tots dos van rebre una telefonada divendres passat del centre de salut per a subministrar-los la vacuna i decidiren acceptar-la malgrat no pertànyer als grups de risc triats per a les primeres etapes de vacunació.

L'alcalde del Verger, Ximo Coll, que ha recordat que cal rebutjar les dosis extretes de cada vial a les poques hores si no són utilitzades, ha explicat que van decidir acceptar l'oferiment després que s'haguera vacunat als sanitaris i sobraren dosis, ja que part d'aquest personal no podia vacunar-se per estar en quarantena, entre altres motius. Els alcaldes asseguren que també se li va oferir la possibilitat "a policies locals, guàrdies civils, farmacèutics i algun dentista".

"Incentivar als qui no ho fan per temor"

"Acceptarem i es va fer perquè, una vegada estiga la vacuna per a la població en general, es poguera incentivar als qui no ho fan per temor. Es va fer de bona fe", defèn Coll, que afig que li pareix de pitjor "gust o educació" haver dit que no anava. "No li hem llevat la vacuna a ningú: les 4.640 dosis per als 4.640 habitants estaran en el centre de salut", ha asseverat.

Preguntat per si es va informar de l'excedent de dosis a la Conselleria de Sanitat, l'alcalde ha contestat que "no, perquè va ser un segonet". I sobre si ara pensa que s'havia d'haver comunicat, ha considerat que "la Conselleria és la que mana, però imagine que tindran un marge de maniobra com tots en el nostre treball".

Així mateix, l'alcalde ha lamentat que es vullga fer d'eixa situació una "notícia malèvola" i ho ha atribuït a "una campanya orquestrada des de l'oposició del Verger".

En aquesta línia, l'alcaldessa dels Poblets, Carolina Vives, ha assegurat que al Verger "fa falta una espurneta per a fer una pira" i ha agregat: "Com a dona del meu marit aguantaré tot allò que ens vinga".

En tot cas, es mostra convençuda que "la població, després de tot el que s'ha muntat i les explicacions que estem donant completament lògiques sense amagar res i que se'ns estiga criminalitzant d'alguna cosa que nosaltres no hem provocat, és prou llesta per a pensar que abans de tirar una dosi d'una vacuna més val preguntar-li al primer que estiga en Urgències".

"Es fa una previsió que mai és al cent per cent segura. El centre de salut decideix què fa amb les dosis sobrants i tal com he escoltat a la directora general de Salut Pública i a un epidemiòleg, més val usar-la que rebutjar-la. A nosaltres ens van vacunar en ultimíssima instància del grup de sanitaris: per tant, la nostra dosi no s'ha usat en detriment de ningú major, que estiga en una residència, etc.", ha recalcat l'alcaldessa, que ha apuntat que quan siguen requerits per a posar-se la segona dosi, acudiran "com sempre han fet".

Finalment, ha assegurat: "El nostre partit ens ha cridat i ens han dit que estiguem tranquils, que vam fer el que ens va dir el nostre centre de salut".