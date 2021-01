Cvirus.- El positius es disparen fins als 7.497 a la Comunitat, en un tércer rècord aquest mes, i suma 22 morts

Així, si el dia 9 es van registrar 6.240 nous contagis i ahir 6.207 casos, aquest divendres s'ha superat per primera vegada la barrera de 7.000 casos en una jornada. D'aquesta manera, el total de positius a la Comunitat Valenciana ascendeix a 196.966 persones.

Per províncies, 945 dels nous contagis es troben a Castelló (21.383 en total), 2.323 a Alacant (64.703 en total) i 4.223 en la província de València (106.617 en total). A més, s'han registrat 6 nous casos no assignats, per la qual cosa el nombre total ascendeix a 40.

A més, s'han registrat 22 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 3.544 persones: 452 en la província de Castelló, 1.198 en la d'Alacant i 1.894 en la de València.

D'altra banda, s'ha administrat en residències i entre personal sanitari 86.927 dosis de la vacuna de Pfizer, un 92,1% de totes les rebudes fins al moment. Per províncies, s'han administrat 11.653 a Castelló, 32.472 a Alacant i 42.802 a València.

Així mateix, la pressió hospitalària segueix creixent i s'han superat els 3.000 hospitalitzats. En concret, els hospitals valencians tenen actualment 3.062 persones ingressades, 69 més que ahir, i 455 en UCI, 15 llits ocupats més.

D'ells, 248 estan ingressats en la província de Castelló, amb 31 pacients en UCI; 1.097 en la província d'Alacant, 164 d'ells en la UCI; i 1.717 en la província de València, 260 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 1.937 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 165.695 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 18.181 a Castelló, 54.803 a Alacant i 92.641 a València. A més hi ha 70 no assignades.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 39.301 casos actius, la qual cosa suposa un 18,85% del total de positius. Per la seua banda, el nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 2.323.099, de les quals 2.148.615 han sigut a través de PCR i 174.484 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 166 residències de majors (13 en la província de Castelló, 50 en la província d'Alacant i 103 en la província de València), 29 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 9 en la província d'Alacant i 17 en la província de València) i 5 centres de menors (1 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 2 en la província de València).

A més, s'han notificat 222 residents nous positius, 79 treballadors i han mort 15 residents que han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 45 residències a la Comunitat Valenciana: 2 en la província de Castelló, 17 en la província d'Alacant i 26 en la província de València.