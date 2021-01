El organizador de la protesta de hostelería llama a "la rebeldía organizada" para otra manifestación en Palma

A través de redes sociales, Sánchez ha emitido un vídeo en el que ha confesado sentirse "un poco mosqueado" con las ayudas directas de 1.500 euros mensuales anunciadas este viernes por el Govern para los negocios afectados por las últimas restricciones -como bares, restaurantes y gimnasios- durante los meses de enero, febrero y marzo.

Con la reunión mantenida el jueves por la tarde por el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, entre agentes sociales y económicos para tratar la situación del sector, en la que Sánchez estuvo presente, el organizador de la protesta ha asegurado que "se le intentó callar la boca al pueblo". "Ha sido una maniobra ruin para contentarnos", ha señalado sobre las ayudas.

De este modo, Víctor Sánchez ha afirmado que este dinero "sólo va a llegar a unas pocas empresas, que realmente tienen problemas pero no están en tanto peligro como otras". "Todas las subvenciones no van a llegar a nadie puesto que no oyeron mi propuesta de condonar las deudas porque dijeron que no era su cortijo", ha remarcado.

Ante esto, el líder de la concentración, que este martes congregó a más de 4.000 personas en Palma, ha subrayado: "Esto no va a par, vamos a seguir movilizándonos y vamos a hacerlo bien para que los medios afines no puedan demonizarnos".

En su defensa de la protesta ha comentado que son un "movimiento ciudadano" alejado de cualquier color político: "Nos da igual PP, PSOE, Ciudadanos, Vox y MÉS porque no nos van a dar de comer. Es más, nos quitan el pan".

Por este motivo, ha abogado por "seguir haciendo presión social y salir a la calle" porque, según ha añadido, "tenemos la sartén por el mango". Además de pedir que esta vez se haga en coches, el promotor de la protesta de este martes ha concluido: "El pueblo está cansado. Nos han llamado ciudadanos mansos... ¡Viva la resistencia!".