Alcaldes de El Verger y Els Poblets afirman que actuaron "de buena fe": "No le hemos quitado la vacuna a nadie"

Así lo mantienen los primeros ediles de estas localidades alicantinas, en declaraciones a Europa Press Televisión, después de la polémica suscitada al conocerse que ambos recibieron una llamada el pasado viernes del centro de salud para suministrarles la vacuna y decidieran aceptarla pese a no pertenecer a los grupos de riesgo elegidos para las primeras etapas de vacunación.

El alcalde de El Verger, Ximo Coll, que ha recordado que hay que desechar las dosis extraídas de cada vial a las pocas horas si no son utilizadas, ha explicado que decidieron aceptar el ofrecimiento después de que se hubiera vacunado a los sanitarios y sobraran dosis, ya que parte de este personal no podía vacunarse por estar en cuarentena, entre otros motivos. Los alcaldes aseguran que también se le ofreció la posibilidad "a policías locales, guardias civiles, farmacéuticos y algún dentista".

"INCENTIVAR A LOS QUE NO LO HACEN POR TEMOR"

"Aceptamos y se hizo para que, una vez esté la vacuna para la población en general, se pudiera incentivar a los que no lo hacen por temor. Se hizo de buena fe", defiende Coll, que añade que le parece de peor "gusto o educación" haber dicho que no iba. "No le hemos quitado la vacuna a nadie: las 4.640 dosis para los 4.640 habitantes estarán en el centro de salud", ha aseverado.

Preguntado por si se informó del excedente de dosis a la Conselleria de Sanidad, el alcalde ha contestado que "no, porque fue un segundito". Y sobre si ahora piensa que se tenía que haber comunicado, ha considerado que "la Conselleria es la que manda, pero imagino que tendrán un margen de maniobra como todos en nuestro trabajo".

Asimismo, el alcalde ha lamentado que se quiera hacer de esa situación una "noticia torticera y malévola" y lo ha achacado a "una campaña orquestada desde la oposición de El Verger".

En esta línea, la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, ha asegurado que El Verger "hace falta una chispita para hacer una pira" y ha agregado: "Como mujer de mi marido aguantaré lo que nos venga".

En todo caso, se muestra convencida de que "la población, después de todo el revuelo que se ha montado y las explicaciones que estamos dando completamente lógicas sin esconder nada y de que se nos esté criminalizando de algo que nosotros no hemos provocado, es lo suficientemente lista para pensar que antes de tirar una dosis de una vacuna más vale preguntarle al primero que esté en Urgencias".

"Se hace una previsión que nunca es al cien por cien segura. El centro de salid decide qué hace con las dosis sobrantes y tal y como he escuchado a la directora general de Salud Pública y a un epidemiólogo, más vale usarla que desecharla. A nosotros nos vacunaron en ultimísima instancia del grupo de sanitarios: por lo tanto, nuestra dosis no se ha usado en detrimento de nadie mayor, que esté en una residencia etc.", ha recalcado la alcaldesa, que ha apuntado que cuando sean requeridos para ponerse la segunda dosis, acudirán "como siempre han hecho".

Finalmente, ha asegurado: "Nuestro partido nos ha llamado y nos han dicho que estemos tranquilos, que hicimos lo que nos dijo nuestro centro de salud".