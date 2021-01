Davó adverteix que la seua destitució "afebleix" Podem just quan estava remuntant: "No hi ha justificació política"

És més, està sorpresa amb la decisió de la coordinadora autonòmica, la també diputada Pilar Lima, de voler rellevar-la i qüestiona la seua motivació en un moment com l'actual. "No hi ha justificació política ni segueix el full de ruta marcat per les inscrites fa només sis mesos. Les guerres internes sempre desestabilitzen".

Davó, en declaracions a Europa Press, reacciona així a la proposta de la direcció de Podem que Lima assumisca la sindicatura i ella passe a ser la portaveu adjunta segona després d'Estefania Blanes (Esquerra Unida). "Ens va agafar de sorpresa ahir, tant a mi com al grup parlamentari: ens ho va comunicar l'executiva quan en l'ordre del dia no apareixia gens d'açò", assegura.

Sobretot, rebutja que es propose aquest "sobtat" relleu en plena tercera onada de la pandèmia i que "trenque el projecte" quan solament ha passat mig any des que els inscrits van decidir apostar per separar els tres espais: la vicepresidència segona del Consell amb Rubén Martínez Dalmau, el partit coordinat per Lima i el grup parlamentari amb ella al capdavant.

Açò era "precisament" el que defenia Lima quan es van enfrontar les dos pel lideratge del partit fa uns mesos -"les tres 'potes' que deia ella"- i, al seu juí, ja estava donant bons resultats per a Unides Podem. "Pilar sempre deia que recolzava la meua tasca com a síndica", recorda Davó.

Per contra, defèn que ara tots els partits necessiten estabilitat, especialment els de govern, perquè creu que pot afectar el pacte del Botànic (PSPV-Compromís-UP). "I açò no ho podem permetre, la nostra obligació i responsabilitat és estar fortes i al costat de la ciutadania en moments difícils", reivindica.

Encara que espera que la substitució tirarà endavant perquè ella no té càrrec orgànic, Davó defèn que compta amb el suport del grup d'Unides Podem i que Lima hauria de tindre-ho en compte perquè "no té sentit que una síndica no siga la millor valorada per les seues diputades".

També qüestiona la proposta que passe al cárrec de segona portaveu perquè "ho fa més injust encara" i ho veu com un intent de suavitzar el cessament. "Si puc ser bona o estic capacitada per a ser adjunta, per què no per a síndica?", es pregunta, quan considera que una destitució així ha de ser per un "motiu polític" o per incapacitat.

DEMANA A LIMA QUE SIGA VALENTA

L'encara portaveu 'morada' insta així Lima al fet que siga "valenta" i assumisca la sindicatura amb el seu equip. "Quan un pren una decisió política, l'ha de prendre amb valentia i, sobretot, amb molta honestedat i coherència", recalca, per a recordar que ella va donar un "pas endavant" i va assumir el càrrec en un moment complicat per al partit.

En tot cas, garanteix que continuarà com a diputada per a complir el seu "compromís amb la ciutadania" que la va triar dins de les llista de Podem l'any 2019. Des d'aleshores destaca assoliments com augmentar el parc públic de vivenda, les ajudes al lloguer, el decret de tempteig i retracte, una reforma fiscal pionera, impulsar la reforma electoral i "ser probablement el grup més decidit que combat el discurs de l'odi i el de l'extrema dreta".

Naiara Davó espera posar-se en contacte aquest divendres amb Pilar Lima per a "parlar tranquil·lament" i transmetre-li tots aquests arguments. "Teníem una oportunitat molt bona d'enfortir el partit, l'estàvem fent; ara ho necessitem més que mai", lamenta.