PSOE y Adelante Málaga critican la "mala gestión" de la cafetería de Parcemasa

La cafetería se encuentra gestionada por la empresa Goog4Us, después de que la concesionaria anterior cediera su explotación ante los reiterados incumplimientos de los pliegos y una deuda superior a los 300.000 euros con la Seguridad Social, apunta el socialista, quien ha mostrado su apoyo a los trabajadores que han iniciado tres días de huelga por esta situación.

Pérez ha criticado que la cafetería de Parcemasa "incumple el pliego de condiciones, no se abona el canon municipal por la explotación del servicio, se ha anulado la atención 24 horas, dejando a las familias que velan a sus difuntos sin la posibilidad de tomar alimentos y bebidas durante la noche, además de incumplir los derechos laborales de la plantilla"; por lo que ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que "se pongan en marcha los mecanismos legales necesarios para el rescate de su concesión".

El líder socialista ha recordado que Good4US tomó el testigo de la empresa en diciembre de 2019; y "desde ese momento, los trabajadores han denunciado presiones constantes por parte de la empresa y atropellos a sus derechos laborales". Tras un año de actividad, "aún no ha enviado a los trabajadores documento alguno que certifique la subrogación empresarial ni el motivo por el que la paga de diciembre de 2019 ni 2020 aún no ha sido abonada".

El edil ha detallado que la empresa ha dejado de prestar el servicio nocturno, tiene trabajadores con "exceso de trabajo" mientras mantiene los ERTE, y "se salta a la torera" el convenio colectivo de hostelería, al no pagar conceptos de nocturnidad o el plus de distancia. Además, critica que "Good4US ha dejado de pagar la incapacidad temporal a uno de los trabajadores, que ha demandado a Parcemasa como empresa principal por el impago de más de 8.300 euros".

Por su parte, la concejala Paqui Macías reclama al equipo de gobierno que "no se desentienda del conflicto laboral surgido en la cafetería del parque cementerio y que utilice todos los mecanismos administrativos y legales que tiene a su alcance para forzar a la empresa a cumplir con el contrato de concesión y a garantizar los derechos de la plantilla, tanto en lo referente a las condiciones laborales como al cobro íntegro de los salarios que les corresponden".

Macías explica que "estos atropellos a los derechos de la plantilla de la cafetería de Parcemasa se enmarcan en la política de privatización de los servicios públicos que lleva décadas aplicando el alcalde, junto a un nulo control de estos contratos externos". De ahí que pida un rescate de la concesión, pero "garantizando la continuidad de la plantilla y el cumplimiento estricto de sus derechos laborales".

El portavoz de los trabajadores de la cafetería, Andrés Sánchez, ha estado también presente y ha señalado que "nosotros no queremos pertenecer a la empresa pública Parcemasa, sólo queremos que se respeten nuestros derechos laborales, porque ni se respeta el convenio de hostelería, ya que no cobramos horas extra ni la nocturnidad o el desplazamiento; nos adeudan más de 47.000 euros en nóminas, que cobramos siempre tarde y nos obligan a dar un mal servicio porque no podemos abrir por la noche, cuando las familias necesitan un plato caliente, bocadillos o bebidas".

Sánchez ha informado además que "los baños están cerrados durante la noche y se han cargado los menús, cayendo mucho la calidad de los alimentos que ponemos a disposición de los clientes", lamenta.