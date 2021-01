Puig diu que el confinament és l'"última" decisió i que "com menys soroll hi haja sobre les mesures millor"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistit aquest divendres que el confinament "no està previst en la norma que regula" la lluita contra la pandèmia i que, "si es planteja algun canvi es prendran les decisions oportunes" perquè "mai es pot dir que no se'n vaja a prendre aquesta decisió, que és l'última".

Igualment, preguntat per la petició de confinament per part del PP, ha assenyalat que "com menys soroll hi haja sobre les mesures, millor" i que "no hi ha una recepta que funcione d'una manera eficaç i ràpida" perquè les mateixes mesures donen resultats diferents en diferents llocs. "Açò no són matemàtiques", ha assenyalat.

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans, durant la seua visita a Alacant a la seu de l'EUIPO. Preguntat per la seua valoració de la situació sanitària i de les hospitalitzacions a la Comunitat, ha afirmat que és "molt negativa" encara que "s'està fent un enorme esforç d'adaptació en infraestructures perquè es puga donar resposta sanitària a aquest estrés que estem vivint".

Puig ha indicat que la pròxima setmana s'analitzarà "en profunditat l'estat de la situació per a prendre més decisions si és necessari", al mateix temps que ha subratllat que "el fonamental en aquests moments és que es complisquen estrictament les restriccions qur ja estan en aquests moments".

"Més enllà de fins i tot les noves restriccions que es puguen prendre, hi ha una qüestió que és elemental: hem d'intentar sota tots els elements possibles de la nostra acció limitar al màxim els contactes. Eixa és la realitat, és l'element fonamental, i això depèn en gran manera de la decisió de cadascun de nosaltres", ha afegit.

Preguntat per si hi ha un nivell d'incidència acumulada a partir de la qual es plantejaria el confinament, Puig ha assenyalat que "en aquests moments" aquest "no està previst en la norma que regula aquesta relació de lluita contra la pandèmia que depèn de l'estat d'alarma".

En aquest sentit, ha indicat que, "en el futur, si es planteja algun canvi es prendran les decisions oportunes". "Mai es pot dir que es no vaja a prendre aquesta decisió, que és l'última", ha indicat.

Ha recalcat que, "per descomptat, estem en una situació molt complicada" i "tothom ha de ser conscient que aquest és una causa comuna i fer entre tots". "Jo crec en la societat valenciana, que està tenint una actitud molt, molt raonable en termes generals, que està fent un grandíssim esforç, i anem a intentar que aquestes setmanes tan difícils que ens queden les puguem superar el més ràpidament possible", ha afegit.

"Com menys soroll, millor"

Sobre la petició del PP d'establir el confinament, ha opinat que "com menys soroll hi haja sobre les mesures millor". "Hem d'intentar ser conscients que no hi ha receptari, no hi ha una recepta que funcione d'una manera eficaç i ràpida i veiem situacions en molts països i comunitats que, a diferents mesures, hi ha resultats semblants o al revés", ha assenyalat.

En la mateixa línia, ha subratllat que "açò no són matemàtiques i, per tant, hem de jugar amb diferents equilibris" i "ser conscients, per tant, de les nostres limitacions i, des de la humilitat, anar jugant sobretot tenint en compte que hi ha una sèrie de qüestions en les quals hem d'insistir", com el distanciament social i la ventilació dels espais.