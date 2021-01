La tradicional benedicció d'animals a València per Sant Antoni Abat serà virtual per la pandèmia

20M EP

NOTICIA

La parròquia i la Germandat de Sant Antonio Abat de València realitzarà enguany la tradicional benedicció i desfilada d'animals de forma virtual "davant les circumstàncies sanitàries actuals per la pandèmia i, per açò, prega a totes les persones que solen participar que no s'acosten al carrer Sagunt i ho seguisquen des de les seues cases".