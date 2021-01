Canteli, ante la previsión del Principado de nuevas restricciones: "Pido por Dios que no cierren los negocios"

20M EP

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha pedido este viernes que se trate de "conjugar" la seguridad sanitaria con la actividad económica ante la previsión del Gobierno del Principado de anunciar nuevas restricciones frente a la pandemia. "Pido por Dios que no cierren los negocios, que no cierren los comercios, que no cierre la hostelería", ha dicho en declaraciones a los medios.