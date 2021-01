Los efectos secundarios de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer

España está en pleno proceso de vacunación contra la Covid-19, administrando en concreto la vacuna desarrollada por Pfizer. Aunque en nuestro país estamos aún en los primeros pasos del proceso, en otros ya han aplicado las dos dosis que se necesitan. Una doctora estadounidense ha relatado cuáles son los efectos secundarios tras esta segunda dosis.

Joy Henningsen es radióloga en Alabama, y ha escrito un artículo en Business Insider contando su experiencia: "Mi hospital recibió las dosis en el primer envío nacional y todos los trabajadores sanitarios de mi hospital que mostraron interés a través de una encuesta recibieron la vacuna, entre las que fui incluida".

Tras la primera dosis, la doctora dijo: "No tuve síntomas que impactasen mi vida o actividades de ninguna manera".

Avisada por los efectos secundarios que otras personas manifestaron, Henningsen se preparó: "Llené la nevera de comida antes de recibir la inyección y compré los mismos artículos que si tuviese un resfriado o gripe (agua, sopa, galletas saladas, etc.). También me aseguré de que mis mascotas tuvieran suficiente comida y agua".

Además, preparó una pequeña bolsa: "Incluía un termómetro para controlar mi temperatura y algunos remedios para calmar la fiebre. Para combatir el contraste entre la fiebre y los escalofríos que algunas personas habían reconocido sufrir, metí unos paños para usar como compresas frías. También metí una manta con peso y un edredón de plumas cerca de mi cama".

Finalmente, recibió la vacuna el 7 de enero. "Me sentí bien hasta seis horas después, cuando comencé a sentir una sensación de malestar (la palabra médica para ese sentimiento vago cuando sabes que algo no está del todo bien)", dijo.

"Pronto siguieron dolores musculares leves, así como dolor en el lugar de la inyección similar a la vacuna contra el tétanos, es decir, un poco peor que una contra la gripe", señaló.

Doce horas después, los síntomas ya eran patentes: "Me desperté con fiebre, escalofríos e insomnio". Dos horas después, "hubo una mejora en la fiebre y los escalofríos, pero, cuando me desperté, los dolores musculares persistieron y apareció también el de cabeza, similar al que sentiría al saltarle mi café matutino".

A las 20 horas, "todavía tenía dolor de cabeza y la fiebre y los escalofríos regresaron y persistieron durante todo el día, junto con el agotamiento y una sensación general de bah".

A las 32 horas, "todavía tenía dolor de cabeza, fiebre y escalofríos cuando me fui a la cama".

Dos días después de la inyección, "me desperté sudado, probablemente por escalofríos y sudores nocturnos leves. Me subí a la báscula y vi que había perdido alrededor de 1,8 kilos desde que me pesé la mañana de la inyección el 7 de enero. Esta pérdida pudo deberse en parte a la deshidratación y, por otro lado, como efecto secundario de mi cuerpo luchando contra lo que se pensaba que era el Covid-19". Pero al cumplirse las 48 horas, "Me sentí totalmente normal".

El 10 de enero, tres días después, "me sentí bien todo el día. Hice ejercicio por la mañana y la mayor parte del peso volvió cuando aumenté mi ingesta de agua".

"En general, todos mis síntomas fueron leves y un precio muy bajo a pagar por la protección contra COVID-19. Creo que la incomodidad temporal no debería ser un impedimento para recibir la vacuna, y sé que estos síntomas son una señal de un sistema inmunitario robusto y que mi cuerpo se está preparando para combatir el coronavirus, exactamente lo que se supone que debe hacer", resume la doctora Henningsen.